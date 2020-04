Vlaamse hulplijn voor start-ups komt aan intrestvoet van 5 procent

Al 600 bedrijven hebben zich bij PMV aangemeld voor wat de Vlaamse regering begin april lanceerde als de ‘achtergestelde coronalening’. Via zijn eigen diensten wou Vlaanderen een hulplijn bieden aan kleinere bedrijven met solvabiliteitsproblemen die niet meteen in aanmerking komen voor een bancair overbruggingskrediet, zoals start-ups en scale-ups. Die moeten het meestal hebben van risicokapitaal. Drie weken na de lancering is de lening er nog niet. PMV wacht nog altijd op een goedkeuring van de Europese Commissie en hoopt begin mei groen licht te krijgen. Maar de modaliteiten zijn wel al afgeklopt.

Op de lening wordt een intrestvoet van 4,5 procent per jaar gezet voor kmo’s en zelfstandigen en 5 procent voor start-ups en scale-ups. PMV hoopt de tarieven nog naar omlaag te krijgen via een aanmelding bij een Europees garantieschema, maar heeft nog geen zekerheid.

In totaal heeft Vlaanderen 250 miljoen euro ter beschikking. Maar er zijn uiteraard voorwaarden. Alleen levensvatbare ondernemingen komen in aanmerking voor een lening. Van kmo’s en zelfstandigen wordt verwacht dat ze voor de coronacrisis positieve kasstromen hadden en dus in aanmerking kwamen voor een gewone bankfinanciering. Voor start-ups en scale-ups liggen de drempels lager. Zij mogen de voorbije drie jaar geen of slechts beperkt positieve kasstromen gehad hebben, als ze maar innovaties ontwikkelen. Start-ups en scale-ups die moeite hebben om terug te betalen, kunnen kiezen voor een andere formule. Daarbij treedt PMV in het kapitaal en wordt de lening omgezet in aandelen, bij een korting van 25 procent.