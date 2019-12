Vlaamse kinderbijslag doorstaat grondwettelijke toets

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen verworpen die waren ingediend tegen het nieuwe systeem van kinderbijslag. Het huidige Groeipakket is sinds 1 januari 2019 in voege.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. Dat is onder voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hervormd tot het Groeipakket, het nieuwe systeem dat op 1 januari 2019 is ingegaan. In dat model krijgen alle kinderen een vaste maandelijkse basisbijslag, ongeacht het aantal kinderen in een gezin. Wel kan de bijslag toenemen in bepaalde situaties.