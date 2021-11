Vlaamse klimaatdeal: alle nieuwe wagens vanaf 2029 elektrisch

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de klimaatmaatregelen die ze wil nemen tegen 2030. Elektrisch rijden wordt vanaf 2029 de regel, het renoveren van energie-verslindende woningen wordt verplicht en er komt in 2023 een gasverbod in een nieuwbouwwoning. Ook de landbouwsector moet zijn steentje bijdragen.

Na een week onderhandelen is het de Vlaamse regering dan toch gelukt om een akkoord te bereiken over meer klimaatinspanningen. Die moeten de CO2-uitstoot in de sectoren waarvoor Vlaanderen bevoegd is - industrie, landbouw, wonen en mobiliteit - tegen 2030 met minstens 40 procent terugdringen. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kan zo zaterdag naar de internationale klimaattop in Schotland vertrekken met een reeks nieuwe klimaatinspanningen in haar rugzak.

De meest in het oog springende maatregel is dat wagens met een verbrandingsmotor in de ban gaan. Vanaf 2029 mogen er geen diesel-, benzine- of hybridewagens meer ingeschreven worden. Alle nieuwe auto's moeten elektrisch rijden. De discussie over de elektrificatie van het wagenpark was de moeilijkste knoop op tafel.

Donderdag was er nog stevig getouwtrek tussen de coalitiepartners over de elektrificatie van het wagenpark. Open VLD wilde de inschrijving van verbrandingsmotoren al in 2027 verbieden. Zeker bij de N-VA waren er serieuze vraagtekens bij de haalbaarheid van die timing. Of 2029 lukt, zal tussendoor dan ook gemonitord worden. Het verbod kan uitgesteld worden als blijkt dat er onvoldoende wagens, batterijen en laadpalen zijn of elektrische wagens duurder blijven dan die met een verbrandingsmotor.

Opvallend is dat het verbod niet zal gelden voor auto's die op de tweedehandsmarkt verkocht worden. Open VLD had daar nochtans voor gepleit. Maar de toestroom van wagens met een verbrandingsmotor zal op lange termijn sowieso stilvallen, is de redenering.

Ambitie versus haalbaarheid

Het was een constante in deze klimaatonderhandelingen: Open VLD legde ambitieuze maatregelen op tafel, waarbij N-VA telkens vragen had rond de praktische haalbaarheid. Maar na zes dagen stevig politiek en technisch overleg zijn de standpunten toch verzoend geraakt.

Zo is er ook overeenstemming over een ander voorstel van Open VLD: enkel nog fossielvrij verwarmen in nieuwbouwwoningen. Daarmee wil de regering particulieren die bouwen richting een warmtepomp duwen. Verwarmen op gas wordt verboden. De liberalen wilden het verbod oorspronkelijk in 2023 laten ingaan. Maar de coalitiepartners vonden ook die timing te voortvarend.

De tussenoplossing is dat puur op gas verwarmen vanaf 2023 verboden wordt, maar dat gezinnen wel nog een hybride-warmtepomp - een combinatie tussen een gasketel en een warmtepomp - kunnen plaatsen. Vanaf 2026 wordt fossielvrij echt de regel en zullen nieuwbouwwoningen enkel nog verwarmd mogen worden via een warmtepomp, een elektrisch accumulatietoestel of een aansluiting op een warmtenet. Het Vlaams Parlement heeft de plaatsing van stookolieketels al verboden vanaf 1 januari 2022.

Tax shift

Noodzakelijke voorwaarde voor zo'n gasverbod is dat warmtepompen - die op elektriciteit draaien - financieel voldoende aantrekkelijk worden. De lastenverschuiving van elektriciteit naar gas die de regering wil organiseren, moet dat in de hand werken. De Vlaamse regering wil de heffingen op de gasfactuur verhogen en daarmee de elektriciteitsfactuur ontlasten. Zo zal de installatie van een warmtepomp een stuk aantrekkelijker worden, ten voordele van verwarmen op gas. Aan de tax shift wordt nog verder gewerkt.

Wat al langer in kannen en kruiken was, is de renovatieplicht die Demir op tafel legde. De regering verplicht dat mensen die een woning kopen met EPC-label E of F die binnen de vijf jaar renoveren tot die het zuinigheidsniveau D heeft. De renovatieplicht gaat in vanaf 2023.