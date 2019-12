Vlaamse leerlingen scoren op alle fronten slechter dan drie jaar geleden

Voor wiskunde, lezen en wetenschappelijke vaardigheden presteren Vlaamse leerlingen steeds slechter. Dat blijkt uit de driejaarlijkse PISA-studie in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De internationale PISA-studie meet het niveau van wiskunde, lezen en wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigen van 79 geïndustrialiseerde landen. Daarvan behoren 36 landen tot de OESO.

Bovenaan de ranking prijken Aziatische landen. In alle drie de disciplines staan de Chinese gebieden Beijing, Shangai, Jiangsu en Zheijiang op de eerste plaats, gevolgd door Singapore en Macau. De OESO-gemiddelden zelf blijven doorheen de jaren over alle domeinen ongeveer gelijk. Maar het verdict is streng voor Vlaanderen: de leerprestaties dalen jaar na jaar.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Wiskunde

Drie jaar geleden scoorde Vlaanderen nog als beste van de Europese klas voor wiskunde, maar nu moet het Estland en Nederland voor laten gaan. Die toppositie verhult dat de score voor wiskunde systematisch daalt sinds 2003. Toen haalden Vlaamse leerlingen een gemiddelde van 553 punten. In 2015 was dat nog maar 521. Bij de laatste meting zakt Vlaanderen verder af naar 518 punten. Enkel in Finland zijn de wiskundeprestaties sinds het begin van de metingen nog harder gedaald dan in Vlaanderen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De achteruitgang is vooral te wijten aan een daling bij de sterkste leerlingen. Met een daling van 15 procent daalde het aantal toppresteerders voor wiskunde tussen 2003 en 2018 in geen enkel land zo sterk als in Vlaanderen.

Zo haalde het sterkste percentiel in 2015 een score van 672. In 2018 was dat nog maar 665. Het mediaan zakt van 529 naar 525 punten. Bij de zwakste percentielen blijft de score gelijk ten opzichte van 2015. Maar op lange termijn is ook bij de zwakste leerlingen een daling te bemerken.

Vlaanderen blijft wel nog ver boven het OESO-gemiddelde van 489 punten scoren.

Lezen en wetenschappen

Ook op de andere vaardigheden presteren Vlaamse leerlingen beter dan het OESO-gemiddelde, maar de kloof wordt wel kleiner. Want eveneens voor lezen en wetenschappelijke geletterdheid scoort Vlaanderen slechter dan drie jaar geleden. Op deze domeinen blijven de sterkste leerlingen wel even goed presteren als aan het begin van de metingen.

'Deze resultaten kan en mag je niet wegschuiven. We moeten nú ingrijpen en de kwaliteit opkrikken.' Ben Weyts (N-VA) Minister van Onderwijs

Voor het eerst sinds het begin van de metingen vallen de Vlaamse leerlingen qua leesvaardigheid buiten de top tien van OESO-landen. Daar waar ze in 2015 nog 511 punten behaalden, scoren ze nu nog maar 502. Het OESO-gemiddelde voor lezen daalde van 493 naar 487. In wetenschappelijke geletterdheid daalt de Vlaamse score van 515 naar 510. Het OESO-gemiddelde daalde daar van 493 naar 489.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is formeel: het is vijf voor twaalf. 'Deze resultaten kan en mag je niet wegwuiven', zegt Weyts. 'Jaar na jaar zijn er wel experts die de slechte resultaten relativeren, maar ik wil dat uitdrukkelijk níet doen. Zeker de evolutie op lange termijn kunnen we niet naast ons neerleggen. We moeten nú ingrijpen en de kwaliteit opkrikken.'

Wallonië stijgt

Ten opzichte van de Franstalige gemeenschap scoort Vlaanderen in alle domeinen hoger. Op vlak van lezen (481) en wetenschappelijke geletterdheid (485) doen Franstalige leerlingen het zelfs slechter dan het OESO-gemiddelde.