Vlaamse missing links in wegennet hopeloos vertraagd en pak duurder

Van de 27 missing links in het wegennet die Vlaanderen beloofd had tegen 2012 aan te pakken, waren eind 2019 amper negen projecten volledig gerealiseerd. De kostprijs is intussen geëxplodeerd, staat in een scherp rapport van het Rekenhof.

De zogenaamde missing links in het Vlaamse wegennet - met Oosterweel en de Limburgse Noord-Zuidverbinding als blikvangers - werden al in 2001 opgelijst. De ambitie van de Vlaamse overheid luidde toen alle projecten uiterlijk in 2010 te starten en ze af te ronden in 2012. Het Rekenhof heeft alles tegen het licht gehouden en komt tot opvallende conclusies.

Van de 27 projecten die al in 2012 klaar moesten zijn, waren er eind 2019 nog maar negen gerealiseerd. Acht projecten zijn deels uitgevoerd, één project werd geschrapt. De negen overige projecten werden niet of nauwelijks uitgevoerd. In 2001 werd de totale kostprijs van 24 van de 27 projecten op 1,4 miljard euro geraamd. Eind 2019 bedraagt de raming voor de 27 projecten al 11,1 miljard euro. Het Rekenhof verwacht dat de uiteindelijke kostprijs nog hoger zal zijn.

Onrealistische ramingen

Het Rekenhof ging ook op zoek naar de oorzaken. Een van de hoofdoorzaken is het gebrek aan duidelijke prioriteiten. Zo werden tal van werken tegelijk gestart. Dat gebeurde 'zonder voorafgaande kosten-batenanalyses waarmee kon worden bereikt dat de projecten met de grootste toegevoegde maatschappelijke waarde voorrang kregen'. Het Rekenhof spreekt ook van onrealistische planningen en kostenramingen. 'De overheid schatte de kosten steevast te laag in, zonder dat ze haar ramingswijze door de jaren heen bijstelde', klinkt het.

Het Rekenhof geeft de huidige Vlaamse regering een lijstje met aanbevelingen. Een daarvan is het advies om de noodzaak en het nut van de nog niet opgestarte projecten 'in functie van de gewenste toekomstige mobiliteit te heroverwegen'.

Ministers van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en haar collega van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) laten weten dat ze rekening zullen houden met de aanbevelingen. Volgens Peeters blijven de realisatie van de Oosterweelverbinding en de werken aan de Brusselse Ring 'uiterst prioritair' en staan ook andere missing links, zoals de Limburgse Noord-Zuidverbinding, de N60 in Ronse en de verbinding Ieper-Veurne 'hoog op de agenda' van de regering.