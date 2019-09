Vlaamse onderhandelaars op zoek naar minstens half miljard euro

De Vlaamse regeringsonderhandelaars hebben deze week de laatste rechte lijn ingezet. Ze moeten op zoek naar minstens een half miljard euro. Dat zegt de woordvoerder van Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA).

Afgelopen donderdag kwam de centrale werkgroep van de Vlaamse regeringsonderhandelingen voor het eerst sinds lange tijd samen. Die werkgroep bestaat uit formateur Jan Jambon (N-VA) en de partijvoorzitters van N-VA, Open VLD, CD&V en hun sherpa’s. Afhankelijk van het thema dat aan bod komt, schuiven per partij twee extra mensen aan.

De startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) bevat heel wat maatregelen die geld kosten.

De komende dagen buigen de onderhandelaars zich ook over de Vlaamse begroting. Voor volgend jaar moeten ze op zoek naar minstens een half miljard euro, vernam De Tijd.

Dat sluit aan bij de berekeningen die de Vlaamse administratie had gemaakt voor de verkiezingen. Die ging toen uit van een tekort van ruim 600 miljoen euro bij ongewijzigd beleid.

Economische groei

De technici hebben sindsdien die berekening bekeken. Daaruit bleek dat de uitgaven door de administratie overschat waren, luidt het. Dat was dus goed nieuws voor het begrotingstekort. Maar uit cijfers van het Planbureau bleek deze week dat de economische groei terugvalt tot 1,1 procent.

Die nieuwe cijfers zijn slecht nieuws voor de onderhandelaars, want daardoor komen minder inkomsten binnen. De technische meevaller en de economische tegenvaller heffen elkaar in zekere zin op. Daardoor blijft het tekort op ongeveer een half miljard euro als de onderhandelaars de ambitie hebben de Vlaamse begroting in evenwicht te houden. Daarbij wordt trouwens nog geen rekening gehouden met de uitgaven voor de Antwerpse Oosterweelverbinding.

‘De begroting is zeker nog een belangrijke oefening’, zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten deze week al. Een zoektocht van een half miljard op een begroting van meer dan 47 miljard euro lijkt niet onhaalbaar, maar de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) bevat heel wat maatregelen die geld kosten, zoals het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg en de overname van een deel van de pensioenfactuur van de lokale besturen. Ook daarvoor moet dus nog extra geld worden gezocht.

In de nota stelde De Wever ook voor de woonbonus af te schaffen en in ruil de registratierechten te verlagen. Dat zou geen geld mogen kosten, maar het is maar de vraag of dat zal lukken.

Septemberverklaring

De officieuze deadline voor de vorming van de Vlaamse regering is maandag 23 september. Dan wordt de minister-president in het Vlaams Parlement verwacht voor de jaarlijkse septemberverklaring. De onderhandelaars willen zich wel niet te veel vastpinnen op die datum. Een goed inhoudelijk akkoord is het belangrijkste, luidt het, maar alle partijen verkiezen dat toekomstig minister-president Jan Jambon de plannen voor het volgende jaar in het parlement uit de doeken doet.