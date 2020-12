De leerlingen in Vlaamse scholen scoren slechter dan vroeger voor wiskunde en wetenschappen.

De Vlaamse onderwijskwaliteit daalt verder. Dat blijkt al jaren uit de PISA-onderzoeken van de OESO en wordt nog eens bevestigd door de internationale studie TIMSS. Daarin worden elke vier jaar in 58 landen de prestaties van de leerlingen van het vierde leerjaar voor wiskunde en wetenschappen vergeleken.

Wat wiskunde betreft, stond Vlaanderen in 2019 op de 17de plaats, tussen Tsjechië en Cyprus. Slechts 8 procent van de leerlingen haalde de benchmark 'gevorderd'. Dat is veel minder dan in Engeland, Ierland en Noorwegen.