Vlaamse oppositie tilt stemming privatisering zorg over de zomer

De oppositie in het Vlaams Parlement heeft een stemming over de instap van privaat kapitaal in zorginstellingen op het nippertje kunnen uitstellen tot na de zomer. 'Hopelijk brengt de tijd inzichten bij de indieners van het decreet', zegt Groen-parlementslid Ann De Martelaer.

De linkse oppositie, de PVDA, Groen en Vooruit, is er met de steun van het Vlaams Belang in geslaagd de stemming van de mogelijkheid tot privatisering in de zorg uit te stellen.

De meerderheid in het Vlaams Parlement wilde woensdag in de plenaire vergadering stemmen over haar voorstel tot decreet. Daarin staat dat rusthuizen, woon-zorgcentra en andere zorginstellingen van een OCMW of gemeente een apart bedrijf kunnen oprichten. In dat bedrijf kunnen ze dan personeelsleden en infrastructuur onderbrengen. Maar belangrijker en een doorn in het oog van de oppositie: private investeerders kunnen zich inkopen in de organisatie, tot hoogstens 49 procent van het kapitaal.

Verzet

Ook Groen, Vooruit en de PVDA zijn een grote tegenstander van 'de commercialisering van de zorg'. 'Private aandeelhouders zijn in de eerste plaats op zoek naar winst en niet naar het garanderen van toegang tot de beste zorg voor iedereen', zegt Kurt De Loor (Vooruit).

De plannen maakten heel wat verzet los. De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf eerder al een negatief advies. In een opiniestuk in De Tijd trokken dinsdag zo'n 50 vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties van leer tegen de plannen van de Vlaamse regering. 'Als private partners betrokken worden of bepaalde aspecten van de organisatie zelfs aan hen uitbesteed worden, gaan daarmee onvermijdelijk ook winstverwachtingen gepaard', schrijven ze.

Steun Vlaams Belang

De oppositie slaagde er woensdag alsnog in de stemming uit te stellen. Ze dwarsboomt zo de plannen van de meerderheid, die het voorstel nog voor het zomerreces door het parlement wilde jagen. 'Achter de schermen hebben we met de oppositie vier amendementen over het decreet geschreven. Daarover vragen we nu het advies van de Raad van State', zegt Groen-parlementslid Ann De Martelaer. Zolang de Raad zijn advies niet verleend heeft, kan het decreet niet worden gestemd. 'Zo hebben we de stemming over de zomer getild. Hopelijk brengt de tijd inzichten bij de indieners van het decreet', zegt De Martelaer.