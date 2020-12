Vlaamse overheid bundelt digitale expertise

De digitale expertise van de Vlaamse overheid wordt gebundeld in een agentschap met als werknaam Digitaal Vlaanderen. Dat zal zo'n 450 medewerkers tellen.

Vlaanderen moet tot de digitale top vijf van Europa behoren, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA), die sinds vrijdag nu ook officieel minister van Digitalisering is. Op een trefdag eind november zei Jambon dat Vlaanderen in Europa in 'de bovenste helft' zit voor digitalisering, maar aansluiting wil zoeken bij de Scandinavische landen, de Baltische staten en Nederland.