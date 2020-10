Vlaamse overheid draait geldkraan van woonmaatschappij ABC dicht

De huisvestingsmaatschappij ABC wankelt omdat ze miljoenen heeft gespendeerd aan sociale huurwoningen, ondanks een krappe kas. De Vlaamse overheid trekt aan de noodrem.

De sociale huisvestingsmaatschappij ABC, die zo’n 2.090 sociale woningen beheert in Antwerpen en Gent, is door de Vlaamse overheid onder ‘financiële curatele’ geplaatst. Ze mag geen enkele aankoop of ontwikkeling van vastgoed meer doen zonder goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de kredietverstrekker van de sector, en moet inzage geven in al haar lopende gunningsdossiers.

Die opmerkelijke maatregel komt er omdat ABC de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in de aankoop van gronden en de bouw van huurwoningen, ondanks een krappe kas en een torenhoge schuldenlast. Daardoor is haar financiële gezondheid grondig verzwakt.

Het in 1951 opgerichte ABC - toen voluit de Antwerpse Bouwcoöperatie - is een buitenbeentje in de sector. Het is een van de weinige coöperatieve huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, want ruim 90 procent van de aandelen is in handen van de bewoners. Er zijn ongeveer 90 woonmaatschappijen in Vlaanderen actief en ABC staat in grootte of volgens het aantal huurwoningen dat ze onder beheer heeft op plaats 20.

We hebben ABC pro- actief onder financiële begeleiding geplaatst. Matthias Diependaele Vlaams minister van Wonen (N-VA)

In 2018 kreeg ABC een onafhankelijk comité van experts op bezoek - de visitatiecommissie - om de werking en de financiële gezondheid van de huisvestingsmaatschappij door te lichten. Dat leverde een erg kritisch rapport op met een groot aantal verbeterpunten.

ABC dreigt zich volgens ingewijden ‘failliet te kopen’. Het aantal nieuwbouwprojecten dat in de pijplijn van de huisvestingsmaatschappij zit, is enorm. Eind 2019 stond de teller op 26, goed voor minstens 561 huurappartementen of een- gezinswoningen en een budget van 62 miljoen euro.

Verouderd

Die miljoenenfactuur kan nog verder oplopen, omdat dossiers zoals Hof Ter Lo in Borgerhout (100 appartementen) of de Marnixstraat in Antwerpen (30 appartementen) niet zijn meegerekend. Met die projecten is ABC een van de meest ambitieuze spelers in de Vlaamse sociale huursector. Ook wat renovatie betreft nam ABC erg veel hooi op de vork. Er lopen drie projecten om de verouderde hoogbouwflats aan de Antwerpse Julius Vuylstekelaan te vernieuwen, goed voor 357 woningen en een budget van 44,4 miljoen euro. Die werven alleen al zijn goed voor een vijfde van het woningenpark.

In 2018 legde toenmalige minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), een verbeterplan op aan ABC. Dat werd eind vorig jaar ingediend, maar in april werd het door de minister afgekeurd wegens ‘niet concreet genoeg en onvoldoende meetbaar’. ABC werd daarop gevraagd haar huiswerk over te doen en diende vorige maand een nieuw plan in.

Op het kabinet van Matthias Diependaele (N-VA), die Homans als minister van Wonen opvolgde, wordt het dossier met argusogen gevolgd. ‘De knipperlichtfunctie heeft goed gewerkt’, zegt hij. ‘We hebben ABC proactief onder financiële begeleiding geplaatst.’ Verdere stappen zoals het onder voogdij plaatsen van de maatschappij door een bestuurder ad hoc aan te stellen, een verplichte fusie of zelfs de intrekking van de erkenning worden niet uitgesloten.

Directeur Mieke Dupont en voorzitter Bob Van Passen van ABC beraden zich over de ‘haalbaarheid van de opgelegde maatregelen’. Ze verwijzen naar de forse investeringen in sociale woningen ‘die op korte en middellange termijn worden opgeleverd’, waardoor de omzet verder zal stijgen en er genoeg geld in kas zal zijn om de activiteiten van ABC voort te zetten. Dat de financiële gezondheid in gevaar is, ontkennen ze. ’