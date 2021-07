Vlaamse overheid koopt vanaf 2025 alleen nog elektrische dienstwagens

In een poging de doelstellingen voor CO2-uitstoot te halen zal de Vlaamse overheid vanaf 2025 alleen nog volledig elektrische personenwagens aankopen of leasen.

Cijfers uit 2020 geven aan dat het wagenpark van de Vlaamse overheid amper 4 procent volledig elektrische auto's omvat. Nu al geldt de regel dat de Vlaamse overheid alleen elektrische, plug-inhybride, volledig hybride en CNG-personenwagens mag aankopen of leasen. Vanaf 2025 worden de criteria dus een stuk strenger, want dan mogen alleen nog volledig elektrische personenwagens aangekocht worden. Twee jaar later gaat die regel ook in voor bestelwagens.