Vlaamse overheid roept 3M op het matje

De Vlaamse Omgevingsinspectie vraagt dat 3M maandag nog duidelijkheid schept over welke schadelijke stoffen het in zijn productieproces gebruikt.

De vervuilingssaga rond het Zwijndrechtse bedrijf 3M blijft duren. De voorbije maanden kreeg de producent van post-its een storm van kritiek over zich heen over PFOS, een schadelijke stof die het bedrijf jarenlang produceerde en in de Zwijndrechtse bodem werd aangetroffen. Vorige week brachten 'VTM Nieuws' en Het Laatste Nieuws aan het licht dat 3M illegaal de giftige stof FBSA in de Schelde zou lozen.

Voor de Vlaamse Omgevingsinspectie is de maat vol. De dienst maande 3M vrijdag aan om uiterlijk maandag klaarheid te scheppen over welke schadelijke stoffen het in zijn productieproces gebruikt. Dinsdag moet het Amerikaanse bedrijf zich in een hoorzitting bij de Omgevingsinspectie verantwoorden voor de illegale lozing en de vroegere bodemvervuiling.

Nadien beslist de inspectie of ze extra veiligheidsmaatregelen neemt voor de inwoners en de natuur in de buurt van de 3M-site. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De Omgevingsinspectie kan het bedrijf ook een boete opleggen.

Juridische procedures

De informatie die 3M verschaft, zal worden toegevoegd aan het dossier dat de Vlaamse overheid opmaakt tegen het bedrijf. Intussen is het ook niet meer de vraag of, maar wel wanneer de overheid juridische procedures tegen het Amerikaanse bedrijf zal starten.

Nadat vorige week bekend geraakt was dat 3M zonder vergunning FBSA in de Schelde zou lozen, deed de inspectie al bijkomende controles. Donderdag werden staalnames gedaan in de Schelde. De eerste resultaten daarvan worden volgende week verwacht. Vrijdag volgde een bezoek aan de 3M-site, in aanwezigheid van Seveso-inspecteurs, die instaan voor de inspectie van bedrijven waar schadelijke stoffen worden geproduceerd.