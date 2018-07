Vlaamse premie voor elektrische auto's flopt

Door de tegenvallende verkoop van elektrische auto’s raakt de Vlaamse zero-emissiepremie twee jaar na de invoering nog altijd niet van de grond.

Sinds begin 2016 hebben Vlamingen die een volledig elektrische auto kopen recht op een subsidie, maar die zero-emissiepremie slaat nog niet aan. In de eerste helft van dit jaar vroegen amper 157 Vlamingen een premie tussen 2.000 en 4.000 euro aan. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

2.000 Met een budget van 8,3 miljoen euro kan Vlaanderen dit jaar nog meer dan 2.000 premies uitkeren.

In totaal keerde de Vlaamse overheid dit jaar voor 545.000 euro premies uit. Dat betekent dat de subsidiepot nog bomvol zit. Tommelein voorziet elk jaar in een maximumbudget van 5 miljoen euro. Daarmee wilde hij massasubsidiëring zoals bij de zonnepanelen vermijden.

Maar omdat Vlaanderen in 2017 maar 1,15 miljoen euro uitgaf aan 321 zero-emissiepremies, werd de rest van het subsidiebedrag van vorig jaar overgeheveld naar 2018. Zelfs dat overschot uit 2017 is dit jaar nog amper aangeroerd. Met het aanwezige budget van 8,3 miljoen euro zou Vlaanderen dit jaar nog meer dan 2.000 premies kunnen uitkeren.

Zoveel elektrische auto’s worden voorlopig niet verkocht. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in heel België 1.705 elektrische auto’s ingeschreven, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. Daarmee is de elektrische auto dit jaar, net als in 2017, goed voor 0,5 procent van de Belgische autoverkoop. In juni werden 276 elektrische auto’s ingeschreven, maar een paar tientallen stuks meer dan een jaar eerder.

'Dat de elektrische wagen nog steeds niet echt doorgebroken is, bewijst dat de premie zeker nog nodig is. Ik reken op de autoconstructeurs om zo snel mogelijk met nieuwe modellen te komen zoals aangekondigd. Als er meer keuze is, zal de vraag stijgen, wat de prijs kan doen dalen', zegt Tommelein in een reactie.

Beperkt aanbod

Het aanbod van elektrische auto’s blijft vooralsnog erg beperkt. De meeste zero-emissiepremies dienen voor de aankoop van e-auto’s die al een hele tijd op de markt zijn, zoals de vernieuwde Nissan Leaf, de Renault Zoë, de BMW i3 of Tesla. Meerdere merken beloofden dit jaar hun eerste elektrisch model te presenteren.

Jaguar lanceerde onlangs zijn elektrische SUV I-Pace. Vanaf september staat de eerste elektrische auto van Hyundai in de winkel, de kleine SUV Kona. En aan het eind van de zomer komt Audi met zijn langverwachte elektrische SUV E-tron, die in Brussel van de band rolt. Maar merken als Volvo en Mercedes hebben nog altijd geen zuiver elektrische auto in hun gamma.

Weinig laadpalen

Veel kopers wagen de stap naar een elektrische auto nog altijd niet. Onder meer het beperkte aantal laadpalen schrikt hen af. Dankzij Europese subsidies kon Tommelein deze week aankondigen dat er de komende twee jaar 1.000 extra laadpunten bijkomen in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Dat aantal komt bovenop de 5.000 publieke laadpunten die de minister tegen 2020 in alle Vlaamse steden en gemeenten uitrolt.

Schermvullende weergave Jaguar lanceert dit jaar nog zijn eigen volledig elektrische I-Pace. ©REUTERS

Hoewel het bereik van elektrische auto’s alsmaar stijgt, leeft de vrees dat elektrische auto’s niet ver genoeg raken met één oplaadbeurt. Ook Tommelein zelf ruilde vorig jaar zijn elektrische Tesla in voor een hybride Volvo omdat de Oostendenaar vaak lange afstanden aflegt met zijn auto.

Hybride in plaats van elektrisch

Toch hoopt Tommelein dat de zero-emissiepremie alsnog een succes wordt. Na een degelijk startjaar 2016, waarin de premie nog 5.000 euro bedroeg en de helft van het budget werd uitgekeerd, en een zwak overgangsjaar 2017, waarin de aanvraagprocedure voor de premie werd aangepast, breidde hij het systeem stevig uit.

Voortaan dient de subsidiepot ook voor elektrische moto’s en bromfietsen. Niet alleen particulieren maar ook vzw’s, bijvoorbeeld in de thuiszorgsector, en autodeelprojecten kunnen de subsidie sinds begin dit jaar aanvragen. Maar de dure elektrische auto’s blijven door de interessante belastingaftrek voorlopig vooral interessant voor bedrijven en leasingmaatschappijen.