Vlaamse regering bespaart vooral op ondernemingen

Vooral de ondernemingen delven in 2020 het onderspit. Om de jobbonus te kunnen financieren wordt de kmo-portefeuille afgeroomd en beperkt de regering de doelgroepen kortingen voor het aanwerven van jongere en oudere werknemers. Daardoor dalen de subsidies aan ondernemingen met 181,4 miljoen euro, een derde van alle besparingen. 'De besparingen hebben veel deining veroorzaakt bij cultuur en welzijn, maar zijn vooral aangekomen bij de ondernemingen. Die groep is het zwaarst getroffen door de besparingen. Maar ondernemers komen niet betogen, die doen voort', zegt SERV-voorzitter Danny Van Assche.

Investeringen

Het overlegorgaan vindt het positief dat de regering ook investeert. De besparingen leveren 405 miljoen euro op voor nieuw beleid. Maar 60 procent wordt geïnvesteerd in de overheid zelf. Daarvan komt twee derde bij de gemeenten terecht. Hoewel ze maar 18,3 miljoen euro moeten besparen, kunnen de gemeenten rekenen op 167 miljoen euro subsidies. Een deel van dat geld is bedoeld voor de ondersteuning van de landelijke gemeenten. 'We blijven wat op onze honger zitten, want er zijn geen garanties dat die extra middelen voor de lagere overheden worden aangewend om effectief te investeren', zegt Van Assche. 'Meer investeringen op alle niveaus zijn cruciaal voor de Vlaamse economie.'