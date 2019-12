Vlaamse regering durft nog niet voluit gaan in benoeming nieuwe gouverneurs

Door het vervroegde vertrek van de Limburgse gouverneur Herman Reynders zijn drie gouverneurszitjes vacant. De Vlaamse coalitie heeft de benoemingspuzzel nog niet helemaal gelegd.

Herman Reynders (61) stopt in februari na ruim tien jaar als Limburgs gouverneur. Hij kon nog aanblijven tot 2023, maar is het beu, zei hij woensdag in Het Belang van Limburg. De job van Reynders gaat mee in een ruimere ronde geplande benoemingen van gouverneurs.

De Brabantse gouverneur Lode De Witte, net als Reynders van sp.a-signatuur, wordt volgende week 65 en ook in Oost-Vlaanderen is na het vertrek van Jan Briers - die nu voor CD&V in de Kamer zit - een nieuwe gouverneur nodig.

Geheime akkoorden

De politieke afspraken zijn gemaakt. Ze zijn een onderdeel van de geheime akkoorden die bij elke coalitievorming worden gesloten. De regering-Jambon besloot dat de aanduiding van gouverneurs opnieuw een puur politieke benoeming wordt. Daarmee is de beslissing van Jambons voorganger Geert Bourgeois teruggedraaid om met een objectieve procedure via een headhunter te werken.

Tijdens de regeringsonderhandelingen zou afgesproken zijn dat de N-VA de gouverneursposten van Limburg en Vlaams-Brabant krijgt.

Er zou door de nieuwe regering afgesproken zijn dat Oost-Vlaanderen naar Open VLD gaat en Vlaams-Brabant naar de N-VA. Volgens de klassieke regels van het politieke spel zou derde coalitiepartner CD&V aanspraak kunnen maken op de post in Limburg. Het probleem is dat CD&V al rijkelijk bedeeld is met gouverneurs in West-Vlaanderen (Carl Decaluwé) en Antwerpen (Cathy Berx). Daarom zou bij de regeringsonderhandelingen zijn afgesproken dat de N-VA straks ook Limburg krijgt.

Erfenis regering-Bourgeois

De Vlaamse regering kan nog niet all the way gaan met de benoemingen. De regering zit nog met een erfenis van de regering-Bourgeois die een juridisch staartje kan krijgen bij de Raad van State. De procedure van Bourgeois draaide helemaal in de soep bij de geplande vervanging van Briers in Oost-Vlaanderen.

De beste kandidaat in de tests van de headhunter was de algemeen directeur van de stad Aalst, Wim Leerman. Dat paste niet in het kraam van Open VLD omdat de liberalen wilden dat parlementslid Carina Van Cauter gouverneur zou worden.

Nu de nieuwe coalitie beslist heeft terug te keren naar de klassieke methode van politieke benoemingen is de weg vrij om Van Cauter alsnog te benoemen als gouverneur in Oost-Vlaanderen.

De benoeming leidde tot een maandenlange vaudeville. Van Cauter gooide uiteindelijk de handdoek in de ring nadat de scores van de tests gelekt waren. Dat gebeurde tot grote woede van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Bij het vertrek van Reynders liet Leerman gisteren plots van zich horen. In een reactie op een radiointerview over de kwestie herinnerde hij er via sociale media fijntjes aan dat er nog steeds een procedure loopt voor de gouverneursfunctie. ‘Ook een overheid moet zich aan haar eigen regels houden.’