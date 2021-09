Vlaamse regering gaat inruilwaarde dienstencheques indexeren

'In 2019 was een op drie dienstenchequebedrijven verlieslatend.'

De Vlaamse overheid gaat de inruilwaarde van dienstencheques indexeren. Dat heeft Vlaams premier Jan Jambon gezegd in zijn septemberverklaring. De regering koppelt wel een voorwaarde aan de ingreep: 'De huishoudhulp moet hier zelf iets van gaan merken.'

De index maakte door stijgende inflatie twee keer kort na elkaar een sprong. Daardoor stegen in september de loonkosten opnieuw, ook bij de dienstenchequebedrijven.

Dat leverde de bedrijven problemen op. De inruilwaarde van een dienstencheque wordt maar voor driekwart geïndexeerd. De bedrijven moeten zelf instaan voor een kwart van de kosten die een indexering met zich meebrengt. De consumentenprijs van een dienstencheque (9 euro) kunnen de bedrijven niet aanpassen. Ze moesten een deel van de indexering dus uit hun eigen marges betalen.

'Voor de meerderheid van die bedrijven is die marge onbestaand', waarschuwde Paul Verschueren, directeur Vlaanderen van de sectororganisatie Federgon. 'In 2019 was een op drie dienstenchequebedrijven verlieslatend.' De sector vroeg de prijs van een dienstencheque met 12 cent per indexering op te trekken.

40 miljoen extra overheidsgeld De Vlaamse overheid zou op termijn 40 miljoen euro extra uitgeven aan indexering van de dienstencheques.

Rendabel

De Vlaamse regering heeft beslist de prijs van een dienstencheque niet te verhogen voor de consument, maar ze wil wel dat de sector rendabel blijft. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei in zijn septemberverklaring dat de regering de inruilwaarde van dienstencheques gaat indexeren. 'Dat was absoluut nodig', zegt Verschueren. 'We zijn benieuwd naar de cijfers achter dit voorstel, maar we zijn wel tevreden met het nieuws. Nu zijn bedrijven slachtoffer van de hoge inflatie en de daaropvolgende indexeringen, maar ze zijn er niet de oorzaak van.'

De ingreep betekent niet dat de consument meer gaat betalen voor de dienstencheque. De overheid draait op voor 100 procent van de loonstijging door indexering. De overheid past in januari een eerste keer bij om de kosten van de indexsprong in september te compenseren. Dat zou zo'n 10 miljoen euro kosten, zegt het kabinet van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Op termijn zou de maatregel 40 miljoen euro vragen.