Vlaamse regering geeft extra steun aan bedrijven

Vergoeding vaste kosten

De overheid schat dat de vaste kosten goed zijn voor 15 procent van de bedrijfsomzet. Daarvan vergoedt de regering de helft. De voorwaarde is wel dat de onderneming evenveel open is als vorig jaar. Als dat niet het geval is, wordt de steun gehalveerd. De steun kan oplopen tot maximaal 15.000 euro per bedrijf.