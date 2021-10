Vlaamse regering geeft iedereen 50 euro energiekorting

Terwijl de federale regering met haar energiekorting focust op de lage inkomens probeert de regering-Jambon voor alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden de factuur te verlichten. De energierekening van een doorsnee Vlaams gezin zou volgend jaar 50 euro goedkoper worden.

Zonder ongelukken bereikt de Vlaamse regering vrijdag een akkoord over de verlaging van de energiefactuur. Die beslissing moet gezinnen meer financiële ademruimte geven, nu de energieprijzen de pan uit swingen.

Maandag kondigde de federale regering aan te snoeien in de energiefactuur. Die bekendmaking was nog niet koud of Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) stuurde de boodschap de wereld in dat ook zij de elektriciteitsfactuur wil drukken. Ongeveer 40 procent daarvan bestaat uit Vlaamse heffingen en bijdragen.

50 euro

Demir hield een schrapping van 170 miljoen tot 200 miljoen euro aan Vlaamse heffingen en bijdragen voor ogen. Het doel was de factuur voor alleenstaanden, gezinnen en handelszaken met 60 tot 70 euro per jaar te verlagen.

Donderdagavond leek het erop dat inderdaad 170 miljoen tot 200 miljoen uit de factuur geschrapt wordt. Alleen zou dat niet de verhoopte 60 tot 70 euro voor gezinnen opleveren, maar lijkt de energiekorting te stranden rond 50 euro voor een gemiddeld gezin. 'Uiteindelijk zal het ook afhangen van het verbruik en of dat gezin een warmtepomp heeft', zegt een betrokkene.

Groenestroomcertificaten

De Vlaamse regering ijvert ervoor alle 2,8 miljoen huishoudens een voordeel op de factuur te geven. Zo probeert de ploeg van minister-president Jan Jambon (N-VA) het contrast te maken met de federale regering, die vooral focust op maatregelen voor de lagere inkomens. De regering-De Croo verlengde maandag het sociale energietarief voor 1 miljoen gezinnen en beloofde een bijkomende korting van 80 euro op de energiefactuur van de meest kwetsbaren. Daarnaast geeft ze ook een korting van 30 euro aan gezinnen zonder sociaal tarief.

Hoe de regering de verlaging van de factuur wil betalen, is nog niet duidelijk. De teneur is dat de energiekorting niet afgewimpeld mag worden op de begroting. Dat zou het tekort, dat in 2022 1,6 miljard bedraagt, doen oplopen. In de ploeg van Jambon is er weinig appetijt dat cijfer amper drie weken na het begrotingsconclaaf alweer bij te stellen.

De energiekorting mag niet afgewimpeld worden op de begroting, vindt de regering.

Een denkspoor is kredieten en reserves die in 2022 bestemd zijn voor de aankoop van onder meer groenestroomcertificaten al dit jaar in te zetten. Daardoor zou de netbeheerder Fluvius vanaf 1 januari een deel van de openbaredienstverplichtingen uit de factuur kunnen halen.

Verschuiving naar gas

Als aanvulling wil de regering ook een verschuiving van de lasten op elektriciteit naar aardgas organiseren. Dat moet mensen aanzetten meer te gaan verwarmen op elektriciteit, die in Vlaanderen voor een deel via hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. De aardgasfactuur is bovendien minder zwaar belast dan de elektriciteitsfactuur. Een gemiddeld gezin betaalt 21 procent belastingen op zijn gasverbruik, tegenover 45 procent op elektriciteit, berekende De Tijd.

De moeilijkheid is evenwel dat ook de gasfactuur de voorbije weken geëxplodeerd is en veel mensen voor de verwarming van hun huis nog altijd afhangen van hun gasinstallatie. De korting die de regering de gezinnen gunt op elektriciteit zouden ze dan doorgerekend zien op hun gasfactuur.