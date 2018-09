Vlaamse regering geeft in 2019 half miljard extra uit

De Vlaamse regering is van plan volgend jaar enkele honderden miljoenen euro extra uit te geven. Het geld vloeit naar welzijn, onderzoek en ontwikkeling en een reeks extraatjes per partij.

Maandag houdt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode. Daarin licht hij ook de begroting van volgend jaar toe waar de ministers zich vanaf vandaag over buigen.

Het is opnieuw de bedoeling een begroting in evenwicht in te dienen. Daarbij houdt de Vlaamse regering wel geen rekening met de kosten voor de Antwerpse Oosterweelverbinding die volgend jaar ongeveer 150 miljoen euro zullen bedragen.

510 miljoen De Vlaamse regering plant volgend jaar 510 miljoen euro extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in welzijn.

Door een aantal meevallers kan Vlaanderen volgend jaar opnieuw investeren. Door hogere inflatievooruitzichten krijgt Vlaanderen meer dotaties. Bovendien is de verwachting dat de spilindex pas eind volgend jaar wordt overschreden. Daardoor stijgen de ambtenarenweddes pas begin 2020, wat een slok op de borrel scheelt voor de begroting van volgend jaar.

Gehandicapten

Doordat de meevallers groter zijn dan de tegenvallers, kan Vlaanderen vanaf volgend jaar 510 miljoen euro extra investeren. Dat geld gaat naar twee domeinen. Een groot deel is bedoeld voor welzijn en gaat naar mensen met een handicap. Dankzij de hervorming van de gehandicaptenzorg kan iedereen met een erkende handicap een basisbudget van 300 euro per maand krijgen. Wie meer steun nodig heeft, krijgt een individueel budget of een ‘rugzakje’. Begin dit jaar bleek dat nog altijd 14.200 mensen wachten op zo’n budget. De nood is dus hoog.

De rest van het bedrag wordt geïnvesteerd in de economie en gaat grotendeels naar investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zowel de academische als de bedrijfswereld kan op extra geld rekenen.

Snoeien om te groeien

Op die manier houdt de Vlaamse regering haar belofte van bij het begin van de legislatuur om in de periode 2014-2019 een half miljard extra in welzijn te investeren en een half miljard extra in de economie te pompen. Het mantra van Bourgeois was ‘snoeien om te groeien.’ In het begin werd zowat 2 miljard euro bespaard op een totale Vlaamse begroting van ongeveer 44 miljard euro.

Er is ook ruimte voor eenmalige investeringen. De verlanglijstjes van de ministers zijn lang.

Naast de extra investeringen waarvoor Vlaanderen vanaf 2019 jaarlijks extra geld uittrekt, is er ook ruimte voor een reeks eenmalige uitgaven. Want het is de verwachting dat de Vlaamse begroting op een overschot afstevent. Het overschot zou ‘enkele tientallen miljoenen’ bedragen.

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) waakt er evenwel over dat de extra uitgaven eenmalig zijn. Anders dreigt ook de begroting van de volgende jaren te worden bezwaard.