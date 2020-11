Vlaamse regering geeft personeel woonzorgcentra 6 procent opslag

De Vlaamse regering trekt 577 miljoen uit om de lonen in de woonzorgsector te verhogen en de werkdruk te verminderen.

Vier maanden nadat het ziekenhuispersoneel van de federale regering 6 procent opslag kreeg, heeft de Vlaamse regering een gelijkaardig sociaal akkoord gesloten voor de woonzorgcentra.

Ze trekt daarvoor vanaf 1 januari jaarlijks 577 miljoen euro uit. Het gros daarvan - 412 miljoen euro - gaat naar hogere lonen. De rest - 165 miljoen euro - moet de werkdruk verlagen via extra aanwervingen en opleiding.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat het geld boven op het besliste beleid komt, waarin al op kruissnelheid 652 miljoen euro gaat naar extra plaatsen in de woonzorgcentra.

Hart en portemonnee

Alles samen verhoogt de Vlaamse regering daarmee het welzijnsbudget met 1,1 miljard euro, zegt Jambon. 'We openen ons hart en onze portemonnee', zei de minister-president.

Zowel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) als Jambon spreekt van een nooit gezien sociaal akkoord in de zorgsector. 'Het was ook nodig', zegt Beke.

Opslag

Het bedrag voor de hogere lonen betekent dat wie in de Vlaamse woonzorgcentra werkt, vanaf 1 januari gemiddeld 6 procent opslag krijgt, zei Jambon. Dat is evenveel als wat de werknemers in de ziekenhuizen deze zomer van de federale regering kregen.

Dezelfde opslag geldt behalve voor de woonzorgcentra ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven voor beschut wonen en de begeleidingsequipes voor palliatieve zorgen.

In de Vlaamse gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg komt er een koopkrachtverhoging van 4,5 procent.

De Vlaamse regering kwam de voorbije maanden onder druk te staan omdat er in de woonzorgcentra te veel personeel uitvalt. Dat de lonen in de ziekenhuizen stegen, dreigde er bovendien toe te leiden dat de mensen uit de woonzorgcentra vertrekken om meer te verdienen in een ziekenhuis. De Vlaamse zorg drong daarom aan op meer geld om de loonkloof te dichten.

Verso en vakbonden

De vakbonden leggen het ontwerpakkoord nu voor aan hun achterban. De socialistische vakbond BBTK spreekt in ieder geval van een 'mooi akkoord' waarin zijn eisen zijn ingewilligd.