Vlaamse regering geeft toeristische ondernemingen 'levenslijn'

De ondernemers en bedrijven in Vlaanderen die actief zijn in het toerisme hebben er een rampjaar op zitten door de coronacrisis. De schade wordt geschat op zowat 17 miljard euro. De bestaande Vlaamse maatregelen hebben geholpen, maar veel ondernemingen hebben toch hun reserves moeten aanspreken om lopende kosten te betalen, zegt minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de helft van de sector geen financiële reserve meer heeft om nog eens zes maanden coronacrisis te overbruggen, klinkt het.

Om in de loop van het komende jaar te kunnen heropstarten, moeten veel ondernemingen een resem extra maatregelen nemen, zoals extra investeringen in hygiëne, ventilatie of digitalisering. Om de sector daarbij te helpen, maakt de Vlaamse regering nu 30 miljoen euro vrij, meldt Demir. Ondernemingen kunnen tot 200.000 euro steun aanvragen, ook voor maatregelen die ze al naar aanleiding van de eerste lockdown in het voorjaar troffen. Toerisme Vlaanderen evalueert de ingediende dossiers samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Ademruimte

Stefaan Gheysen van Logeren in Vlaanderen spreekt van een 'belangrijke reddingsboei voor veel toeristische ondernemingen'. Dat ook lokale besturen of provincies in het project kunnen meestappen of extra steun kunnen geven, vindt hij een goede zaak. 'Zo kunnen meer bedrijven worden geholpen.' Ondernemers in het sociaal toerisme moeten bovendien slechts 60 procent van het geld terugbetalen.