Vlaamse regering geraakt niet uit gouverneursdiscussie

De Vlaamse regering stelt een tijdelijke gouverneur aan in Oost-Vlaanderen, omdat ze er voorlopig niet in slaagt een akkoord te vinden.

De benoeming van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen blijft de Vlaamse regering verdelen. Afgelopen vrijdag deed Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een voorstel, maar dat botste op een njet van Open VLD. De Vlaamse liberalen zouden graag Carina Van Cauter -Kamerlid voor Open VLD - als gouverneur aanduiden. Zij is één van de 15 kandidaten die door een selectiebureau werd gekozen. Maar de N-VA zou liever iemand aanduiden die geen politicus is of geen kabinetschef.