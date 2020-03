Vlaamse regering grijpt in om economisch bloedbad te vermijden

De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven. Daarmee wil ze vermijden dat bedrijven in financiële moeilijkheden geen lening of afbetalingsplan meer krijgen van de banken.

Horeca en winkels die genoodzaakt zijn te sluiten krijgen een forfaitaire vergoeding . Het gaat om 4.000 euro voor wie volledig moet sluiten en 2.000 euro voor wie in het weekend moet sluiten. De regering maakt gebruik van dezelfde regeling als voor wegenwerken, maar met dubbel zo hoge bedragen.

We willen zo veel mogelijk de shock opvangen zonder bijkomende paperassen.

‘Die verdubbeling is er omdat zaken nu zeer acuut worden getroffen en geen tijd krijgen om zich voor te bereiden’, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). ‘We willen zo veel mogelijk de shock opvangen zonder bijkomende paperassen.’ Mocht de sluiting verlengd worden na drie weken, dan komt er een forfaitaire dagvergoeding van 160 euro bovenop. Verdere specifieke schaderegelingen, bijvoorbeeld voor sectoren die werken met bederfbare producten, worden verder onderzocht.

Voor jeugd- en sociaal toerisme trekt de regering 5 miljoen euro uit. Daarnaast komen ook middelen vrij om in het ‘postcoronatijdperk’ voldoende toeristen naar Vlaanderen te trekken.

Scholen en zorgvoorzieningen

Over de scholen wordt nog overleg gepleegd. Er zijn veel vragen over digitaal lesaanbod en hoe de beperkte opvang wordt geregeld. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat de huidige opschorting niet gelijk staat aan een schoolvakantie. Crèches en buitenschoolsev opvang blijven open, maar wie ziek is, mag niet binnen.