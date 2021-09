Vlaamse regering haalt geld bij tweede verblijven en kinderbijslag

De regering-Jambon bespaart zo’n 900 miljoen euro tegen 2024, wat het tekort moet halveren. Ze knipt in de kinderbijslag en laat kopers van een tweede verblijf meer betalen.

De onderhandelingen over de Vlaamse begroting kondigden zich aan als een lastige karwei, want door corona is het tekort fors opgelopen. Maar uiteindelijk kiest de Vlaamse regering ervoor niet te veel te snoeien. De komende jaren bespaart ze 900 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro volgend jaar.

Pas in 2027 zou de begroting weer in evenwicht zijn. Tegen het einde van de legislatuur wordt vrede genomen met een begroting die 900 miljoen in het rood staat. 'Ik maak me sterk dat maar weinig regio’s zo'n traject kunnen voorleggen', zegt minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Mattheuseffect

De regering moest enkele lastige knopen doorhakken tijdens de onderhandelingsmarathon vrijdagnacht. De gevoeligste is dat de kinderbijslag voor gezinnen de komende jaren niet met 2 maar met 1 procent geïndexeerd wordt. Dat moet in 2022 al 65 miljoen euro opleveren. Omdat de kinderbijslag jaar na jaar minder aandikt, wordt dat op termijn een aanzienlijke besparing.

De regering krijgt er wel stevige kritiek voor. Dat ze raakt aan de laagste inkomens, terwijl ze de middenklasse spaart door niet aan de dienstencheques te morrelen, valt slecht bij expert sociaal beleid Wim Van Lancker (KU Leuven). Hij spreekt op Twitter van een 'mattheuseffect op speed, zowat het omgekeerde van wat zou moeten gebeuren'. Ook de christelijke vakbond kraakte de besparing op de kinderbijslag af.

Lage inkomens

Dat weinig gebeurt voor de lage inkomens wordt in regeringskringen gecounterd door te wijzen op de invoering van de jobbonus, een premie van 50 euro per maand voor de laagste lonen. Die komt er in een afgeslankte vorm: in tegenstelling tot eerdere plannen zullen zelfstandigen niet genieten van de bonus. De kostprijs van de jobbonus zakt daardoor van 350 miljoen euro naar 196 miljoen per jaar. In ruil voert de regering een bonus voor startende ondernemers in.

Hoewel de jobbonus goedkoper en selectiever is, blijft een belangrijke bemol overeind. Het nut van de bonus op de tewerkstelling is nog altijd onzeker. Economen betwijfelen dat de jobbonus veel mensen zal overtuigen aan de slag te gaan, en ook Van Lancker noemt het 'geen slimme investering'.

Registratierechten

De regering besliste ook te snoeien in de 'doelgroepkortingen' voor bedrijven, een verlaging van de sociale bijdragen voor werknemers uit doelgroepen. Dat is goed voor een besparing van 140 miljoen euro. Werkgevers die 58-plussers aanwerven of in dienst houden, hebben recht op een lastenverlaging. Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) trekt de leeftijdsgrens tegen 2024 gradueel op tot 61 jaar voor werknemers die al in dienst zijn. Voor nieuwe aanwervingen van 58 of ouder blijft de korting behouden.

Ook de hervorming van de woonfiscaliteit moet geld opleveren. Als minister van Wonen tekende Diependaele een hervorming van de woonfiscaliteit uit: de registratierechten op een eerste woning gaan van 6 naar 3 procent, terwijl die op de aankoop van een tweede woning stijgen van 10 naar 12 procent. Samen met de afschaffing van de meeneembaarheid, brengt de hervorming tegen 2024 140 miljoen euro op.

