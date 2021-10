Vlaamse regering heeft akkoord over 50 euro energiekorting

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een daling van de eleketriciteitsfactuur met 50 euro per jaar. De beslissing heeft een effect op de federale begroting, die 35 miljoen euro btw-inkomsten misloopt.

Na de federale regering onderneemt nu ook de Vlaamse regering actie om de steigerende energiefactuur wat te temperen. Volgend jaar zullen Vlamingen kunnen genieten van een korting van 50 euro op hun elektriciteitsfactuur. Daarover heeft de Vlaamse regering vrijdag een akkoord bereikt.

In 2022 verdwijnen voor 201,6 miljoen euro aan kosten uit de elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 megawattuur (MWh) komt dat neer op een korting van 43 euro. Die zou door de verlaging van de nettarieven aandikken tot 50 euro per jaar. De verlaging van de factuur zouden gezinnen al in januari 2022 voelen.

De maatregel niet geldt voor grote bedrijven, maar wel voor alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen en alleenstaanden, en 600.000 kleine zelfstandigen. Zuhal Demir Vlaams minister voor Energie

De lagere rekening geldt voor iedereen die aangesloten is op laagspanning. 'Dat wil zeggen dat deze maatregel niet geldt voor grote bedrijven en de industrie, maar wel voor alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen en alleenstaanden, en 600.000 kleine zelfstandigen zoals café’s of kapsters', aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Ze noemt de keuze daarom rechtvaardig. 'Zeker in het licht van de grote federale investeringen in vooral de sociale tarieven en dus een beperkte doelgroep.'

De rekening voor de goedkopere energie is voor Demir en de federale regering. De openbaredienstverplichtingen die Fluvius op aansturen van de regering uit de factuur haalt, zijn goed voor 166,6 miljoen euro. Dat bedrag wordt afgewimpeld op het Energiefonds van Demir. Omdat de federale overheid btw aanrekent op die openbaredienstverplichtingen, daalt de btw die de Vlamingen moeten betalen. Daardoor betaalt de federale regering mee aan de Vlaamse verlaging, maar loopt ze zo wel 35 miljoen inkomsten mis. 'Het is in ieder geval goed voor de mensen', reageert het kabinet-Demir laconiek.

Vanaf midden 2022 zal er nog eens 34 miljoen euro uit de energiefactuur gaan. De regering besliste immers om de bestaande subsidies voor een gasaansluiting bij een nieuwbouw stop te zetten. Voor gezinnen die overstappen van stookolie op aardgas blijft de toeslag van 250 euro wel behouden.