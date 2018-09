Vlaamse regering heeft akkoord over begroting

De Vlaamse regering heeft vrijdagavond een akkoord over haar begroting voor volgend jaar bereikt. Die zal opnieuw in evenwicht zijn, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Er is ook ruimte voor nieuwe investeringen.

Maandag houdt Geert Bourgeois (N-VA) zijn laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode in het Vlaams Parlement. Daarbij zal hij ook de begroting voor volgend jaar toelichten.

Die begroting zal opnieuw in evenwicht zijn, met uitzondering van de kosten voor de Antwerpse Oosterweelverbinding.

Volgens Bourgeois houdt zijn regering woord. 'We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringen. Zo blijven we werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen', zegt Bourgeois.

Het was de bedoeling om vanaf volgend jaar 500 miljoen euro extra in Welzijn en in Onderzoek en Ontwikkeling te investeren. Daarnaast was er nog een kleiner budget voor eenmalige uitgaven voor volgend jaar.

Bourgeois is alvast trots op het bereikte evenwicht. 'Met een gezonde begroting zorgen we er voor dat ook de volgende Vlaamse regering over extra investeringsruimte zal beschikken', aldus de minister-president.

Ook begrotingsminister Bart Tommelein reageerde tevreden op Twitter.