Vlaamse regering heeft steunpakket voor tweede coronagolf klaar

De Vlaamse regering komt opnieuw met een steunpakket voor bedrijven. Blikvanger is het Vlaams beschermingsmechanisme dat 10 procent van de normale omzet van gesloten of getroffen bedrijven vergoedt.

Handelszaken die verplicht gesloten zijn, kunnen onvoorwaardelijk een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Dat voorziet een compensatiebedrag voor het omzetverlies tussen oktober en december 2020 ter waarde van 10 procent van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee schat de Vlaamse regering twee derde van de vaste kosten te vergoeden die een doorsnee onderneming heeft.

Bedrijven die nog open zijn maar een omzetverlies van 60 procent hebben, kunnen eveneens beroep doen op het mechanisme. Voor ondernemingen die nog geen jaar oud zijn, wordt een andere vergelijkbare periode met omzetverlies in rekening gebracht of wordt er gekeken naar het financieel plan.

Eind 2020

De bedrijven kunnen de steun aanvragen voor hun omzetverlies tussen 1 oktober en 31 december via de website van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Ook voor de omzetdaling in augustus en september konden bedrijven eerder al een beroep doen op het mechanisme .

De steun is wel geplafonneerd. Bedrijven met meer dan 50 werknemers kunnen rekenen op een maximumbedrag van 60.000 euro voor een periode van anderhalve maand. Dat plafond wordt verhoudingsgewijs aangepast als de periode van verplichte sluiting korter is. Kleine ondernemingen die dicht zijn, krijgen daarnaast minstens 1.000 euro aan steun per vier weken.