Vlaamse regering helpt aardappeltelers en autobusbedrijven

Nadat de Vlaamse regering maandag relancemaatregelen voorgesteld heeft om de Vlaamse economie weer op dreef te krijgen, verfijnde ze dinsdag die oefening met een pakket steun voor extra zwaar getroffen sectoren. Het budget daarvoor wordt met de helft opgetrokken tot net geen 300 miljoen euro. Het gaat om 265 miljoen euro aan subsidies, die niet moeten worden terugbetaald. Er is ook een pakket van 31 miljoen euro aan leningen.

Lokale besturen - 87 miljoen euro

De lokale besturen krijgen het grootste deel van het geld. Het is bedoeld voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De lokale besturen kunnen zelf beslissen hoe ze het geld verdelen. 'We willen vermijden dat sommige verenigingen kapseizen omdat de inkomsten stilvielen en de vaste kosten doorliepen', zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Cultuur - 65 miljoen euro

De 411 organisaties die vanuit het Vlaamse cultuurbudget subsidies ontvangen, krijgen 65 miljoen euro extra. Om het geld te krijgen moeten ze een dossier indienen waarin ze tonen dat ze financieel gezond waren begin maart en daarna verliezen hebben geleden waaraan ze niets konden doen. Ze moeten ook aantonen in welke mate extra geld naar freelancers en toeleveranciers zal stromen. Het is namelijk de bedoeling die laatste categorie via de betaalstromen van de gesubsidieerde instellingen te bereiken.