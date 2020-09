Vlaamse regering hoopt met Septemberverklaring doorstart te maken...

Minister-president Jan Jambon trekt maandag naar het Vlaams Parlement om er de herstelplannen van zijn regering voor te stellen. Na moeilijke maanden willen de regering en de minister-president een doorstart maken.

Op het moment dat alle ogen gericht zijn op de onderhandelingen voor een Vivaldi-coalitie werkt de Vlaamse regering in de schaduw van haar federale pendant haar relanceplan uit. Maandag geeft minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. In die state of the union zet de regeringsleider de uitdagingen en beleidsplannen voor het komende parlementaire jaar op een rij. Door de coronacrisis zal de verklaring vooral gericht zijn op de maatschappelijke en economische relance.

Het is voor de Vlaamse regering de uitgelezen kans om een doorstart te maken en voor Jambon om na enkele moeilijke maanden recht te krabbelen. Het ontbrak het Vlaamse beleid tijdens de crisis aan daadkracht en Jambons geloofwaardigheid kreeg een stevige dreun door zijn warrige communicatie over de zaak-Chovanec. De voormalige federale minister van Binnenlandse Zaken kon zich de zaak eerst niet herinneren en stelde de Slovaakse ambassadeur niet ontmoet te hebben, maar moest later op die vluchtige verklaringen terugkomen.

Economische relance

Dit weekend krijgt het herstel voor de komende jaren vorm. Voor het uittekenen van de plannen baseert de Vlaamse regering zich op de aanbevelingen die de experts van de relancecomités ze bezorgden. De economische experts vragen de regering deze crisis aan te wenden om investeringen te doen in innovatie in de zorg, de groene economie en technologie om bedrijven verder te automatiseren.

'In crisisperiodes is de investeringsmultiplicator - de mate waarin investeringen tot economische groei leiden - stukken groter. Gerichte overheidsinvesteringen verdienen zich dan snel terug', zegt de arbeidseconoom Stijn Baert, een van de architecten van het advies.

Begroting

Samen met het Vlaamse relanceplan stelt de regering ook haar begroting voor 2021 voor. Tot nog toe wilde minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) daar weinig over kwijt. Vlaanderen schat dit jaar af te sluiten met een tekort van 6,6 miljard euro. Voor 2021 zou de ontsporing al rond 2 miljard bedragen.

Vast staat dat de regering door de coronaklap haar begrotingsrigueur moet temperen. Op de begroting van 2021 zijn geen nieuwe besparingen gepland, omdat alle aandacht naar de relance gaat. Pas vanaf 2022 wil de N-VA weer besparen en vooral een punt maken door sneller dan het federale niveau met een evenwicht aan te knopen. Jambon gaf eerder al aan dat een begroting in evenwicht tegen 2024 geen streefdoel meer is.

Vechtfederalisme

De experts van het relancecomité vragen niet alleen extra maatregelen, maar ook een strikte uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord. De ambitie van een werkgelegenheidsgraad van 80 procent moet absoluut worden waargemaakt. Ze vragen ook dat het stimuleren van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en economie, het efficiënter maken van de jobbonus en investeringen in de kinderopvang prioriteiten blijven. 'De coronacrisis heeft van het regeerakkoord het minimum minimorum gemaakt', zegt Baert.

Door de verstrengeling van bevoegdheden heeft Vlaanderen evenwel het federale niveau nodig voor hervormingen in werk, economie en welzijn. De vraag is of de Vivaldi-regering, waarin de N-VA niet vertegenwoordigd is, daarin mee wil.

De N-VA verwacht dat CD&V en Open VLD er alles aan doen om dat federaal waar te maken en dat ze loyaal achter het akkoord blijven staan. De christendemocraten en liberalen zitten in een lastige spreidstand tussen een centrumrechtse Vlaamse regering en een linksere Vivaldi-regering.