Vlaamse regering investeert 190 miljoen in arbeidsmarkt

Een plan van 190 miljoen euro, gericht op opleiding, moet de coronacrisis doen vergeten op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Nadat de overheid in maart de arbeidsmarkt bevroren heeft om de eerste schok van de coronapandemie te dempen, begint ze nu met het ontdooien ervan zodat de transitie naar nieuwe jobs kan beginnen. Dat is de rode draad door het Vlaamse relanceplan, dat maandag voorgesteld werd.

Het gaat om een klassiek akkoord tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgevers. Maar na de coronaschok - en met de brexitschok voor de boeg - ligt de focus nog meer dan vroeger op meer jobs en nieuwe vaardigheden.

De Vlaamse regering investeert daarin 190 miljoen euro extra. Het gros daarvan - 119 miljoen - gaat naar extra opleiding. Dat moet toelaten dat de helft van wie nu tijdelijk werkloos is een opleiding krijgt, stage loopt, vrijwilligerswerk doet of begint in een tijdelijke job. Dat laatste kan bijvoorbeeld in de zorgsector.

De Vlaamse regering kan zo'n opleiding of stage niet verplichten. Maar daarom vindt ze het belangrijk dat ook de vakbonden en de werkgevers in het akkoord de doelstelling mee onderschrijven.

Virtuele jobbeurzen

Omdat de wereld van voor de pandemie niet meer terugkomt, wordt meer geïnvesteerd in digitale vaardigheden. De arbeidsbemiddelaar VDAB gaat experimenteren met virtuele jobbeurzen en zal werkzoekenden ondersteunen bij digitaal solliciteren. Volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) moet 2021 'het jaar van de opleiding' worden.

Er komt ook een extra opleidingsaanbod voor Vlamingen met geen of uiterst beperkte digitale vaardigheden, omdat anders voor sommigen 'digitaal analfebitisme' dreigt. Ook de sociale economie krijgt 12 miljoen euro extra, en de blijvende opdracht hun werknemers waar het kan te laten doorstromen naar de gewone economie.

Met het plan geeft de Vlaamse regering antwoord op de vraag hoelang de economie in de ijskast kan worden gezet om de coronaklap op te vangen. Sommige economen, zoals Ive Marx, dringen er al een tijd op aan de opleiding naar nieuwe, digitalere jobs te starten. Hij vroeg zich in mei al af of het een goed idee is 'alles op sterk water te zetten'.

Ook Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zei in oktober dat hij het geen goed idee vindt de hele economie te lang te ondersteunen. 'We kunnen de economie niet te lang bevriezen', zei hij daarover.

Roer omgooien

De Vlaamse regering zet nu de dooi in. Unizo-topman Danny Van Assche, die dit jaar de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voorzit, herinnerde er aan hoe de vakbonden en werkgevers begin dit jaar nog een sociaal akkoord sloten onder de titel 'Iedereen aan boord.' De kernboodschap was toen dat iedereen nodig was om knelpuntvacatures te vullen en genoeg mensen aan het werk te krijgen.

Tien maanden later krijgt het nieuwe sociaal akkoord 'alle hens aan dek' mee als titel. Volgens Jan Jambon, die het akkoord in scheepvaarttermen bleef uitleggen, wordt daarbij de grootste uitdaging dat mensen 'het roer zullen moeten omgooien' en hun job en geluk in een andere sector vinden.

Danny Van Assche merkte in dat verband op dat de echte golf van faillissementen wellicht nog moet komen en dat in de kwetsbare sectoren - zoals de horeca - veel laaggeschoolden werken.

Werkzaamheidsgraad

Het plan herinnerde er ongewild nog eens aan hoe lastig de coronapandemie - en de dreigende harde brexit - het de Vlaamse regering maakt om tegen 2024 een van haar belangrijkste doelstellingen te halen: 80 procent van de actieve bevolking aan het werk. Het is door de coronacrisis gezakt van 76 procent naar 74 procent.