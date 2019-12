Vlaamse regering kan Energie- en Klimaatplan (nog) niet afkloppen

Bedoeling was om dat plan vrijdagmiddag aan de pers voor te stellen vlak voor minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid (COP25) zou afreizen.

Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA), zijn er extra berekeningen nodig. 'We willen zeker zijn over de cijfers. Het heeft geen zin te zeggen dat we met die maatregelen zoveel CO2-reductie zullen bereiken als we daar niet zeker van zijn', klonk het. Waar het schoentje precies knelt, is nog onduidelijk.