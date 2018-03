Vlaamse regering kan uitdelen in plaats van besparen

De Vlaamse regering moet bij de begrotingscontrole niet op zoek naar besparingen. Integendeel, ze heeft geld over om uit te delen in 2018.

‘Snoeien om te groeien’, is het mantra van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). In het begin van de regeerperiode werd zo’n 2 miljard euro bespaard. Maar sinds een tijdje is de coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD besparingsmoe, en haalt ze creatieve boekhoudingtechnieken boven.

De Vlaamse regering koos ervoor een aantal uitgaven in 2018 buiten de begroting te houden, zodat ruimte overblijft om te investeren. Het gaat niet alleen om een factuur van 1 miljard euro van de zesde staatshervorming, maar ook om een kleine 100 miljoen euro om gemeenten die fusioneren te belonen, en enkele tientallen miljoenen euro’s voor de bouw van de Antwerpse Oosterweelverbinding en voor uitgaven voor ziekenhuizen waarover discussie is met de federale regering. In totaal wordt voor 1,2 miljard euro uitgaven tussen haakjes geplaatst.

Voorzichtig

Zonder met die uitgaven rekening te houden zit de begroting van dit jaar op koers, rekent de Vlaamse regering. Meer zelfs, er is een licht overschot, vernam De Tijd. Hoeveel dat precies bedraagt, wordt nog volop berekend. Maar terwijl de federale regering op zoek moest naar 1,4 miljard euro om haar begroting op koers te houden, is Vlaanderen zeker dat er geld over zal zijn om te besteden. Achter de schermen zijn de meerderheidspartijen al hun verlanglijstjes voor nieuwe uitgaven aan het opstellen, zodat ze voorbereid zijn om vrijdag in de Vlaamse regering het debat aan te gaan.

Tommelein wil evenwel voorzichtig blijven. Hij wil het overschot gebruiken voor eenmalige uitgaven, zodat de toekomstige begrotingen niet bezwaard worden. De Vlaamse liberaal wil in 2019 de legislatuur in schoonheid eindigen met een begroting in evenwicht.

En dat betekent dat de vinger op de knip moet worden gehouden. Eind dit jaar moet de regering bij de opmaak van de volgende begroting nog enkele honderden miljoenen vrijmaken voor welzijn en onderzoek & ontwikkeling. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat daar telkens 500 miljoen euro voor wordt uitgetrokken en daar zit de Vlaamse regering bijlange niet aan.

Groei

Dat de begroting op koers zit, hebben Bourgeois en co. te danken aan externe factoren. Zo wordt 1,8 procent economische groei verwacht in 2018, terwijl de raming eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting nog 1,7 procent was. Hoe meer groei, hoe beter voor de begroting, want dan komen meer inkomsten binnen. Volgens een vuistregel brengt elke 0,1 procentpunt groei 30 miljoen euro op.

Een andere meevaller is dat de spilindex dit jaar vroeger wordt overschreden omdat de inflatie hoger is dan verwacht. De Vlaamse begroting krijgt daardoor meer dotaties binnen. En een derde opsteker is dat het ernaar uitziet dat de Vlaamse overheid dit jaar minder zal moeten uitgeven dan verwacht.