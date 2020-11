Vlaamse regering keurt nieuw plan voor Brugs stadion goed

Nadat het vorige ruimtelijk plan voor het nieuwe voetbalstadion - met bijhorend bedrijventerrein - in Brugge werd vernietigd, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een nieuw plan klaar. Dat zou tegemoetkomen aan de kritiek. 'In dit dossier is al genoeg tijd verloren.'

Op 6 oktober legde de Raad van State een bom onder het Brugse stadiondossier door de ruimtelijke plannen voor de bouw van een nieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg te vernietigen. Dat was een streep door de rekening van de stad Brugge, de voetbalclubs Club en Cercle Brugge en van de Brugse ondernemers.

Hoewel Club Brugge en de stad Brugge begin 2020 het geweer van schouder veranderden en beslisten om het nieuwe Club-stadion op de huidige Jan Breydelsite te bouwen, zou de grond aan de Blankenbergse Steenweg gebruikt worden voor een stadion voor Cercle. Maar het arrest van de Raad van State zette alles dus op losse schroeven.

Na overleg met alle Brugse en West-Vlaamse actoren besliste Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) toch door te zetten met de plannen aan de Blankenbergse Steenweg. De bedoeling was om in sneltempo een vernieuwd plan uit te werken dat gebaseerd bleef op het initiële plan, maar dat tegemoetkwam aan de kritiek van de Raad van State.

10 procent parking De Raad van State had vooral kritiek op de 'bovenmaatse parking'. In de vernieuwde plannen mag maximaal 10 procent van de zone voor het voetbalstadion parkeerterrein worden.

Gelaagde parking

De Raad van State had vooral kritiek op de 'bovenmaatse parking' en het ruimtegebruik in de oorspronkelijke plannen. In het nieuwe plan wordt in een gelaagde parking voorzien en mag maximaal 10 procent van de zone voor het stadion parkeerterrein worden. Ook wordt de landschappelijke buffer verdubbeld naar 60 meter breed en wordt in ruimte voorzien voor ecologie en kleinschalige landschapselementen. De voorziene zone voor bedrijventerrein wordt behouden.

De Vlaamse regering wil vaart maken met het dossier. 'In dit dossier is al genoeg tijd verloren', zegt Demir. 'Het is tijd dat de Brugse bewoners en voetbalsupporters het stadion krijgen dat ze verdienen.' De regering heeft het nieuwe plan nu principieel goedgekeurd. Het dossier gaat voor advies naar de Raad van State. Die krijgt 30 dagen de tijd. Daarna kan de regering het definitieve plan vastleggen.