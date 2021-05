Vlaamse regering koopt zich tijd in stikstofdossier

Met de invoering van tijdelijke strengere stikstofnormen zet de Vlaamse regering de deur weer open voor vergunningen aan landbouwers en industriële bedrijven die willen uitbreiden. Maar ten gronde is het conflict over het stikstofbeleid binnen de regering allerminst opgelost. 'Die discussie wordt heel pittig.'

De Vlaamse regering kon op 1 mei niet genieten van een dagje vrijaf. Ze moest zaterdag immers nog maar eens onderhandelen over het nieuwe stikstofbeleid, dat de regering-Jambon al wekenlang in de tang houdt.

Sinds de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind februari een streep trok door het PAS-kader (Programmatorische Aanpak Stikstof), durven heel wat lokale en provinciale overheden geen vergunningen meer te verlenen. Mochten ze dat toch doen, dan dreigen die bij gebrek aan een rechtszeker stikstofkader in een later stadium vernietigd te worden.

De Vlaamse regering slaagt er maar niet in tot een alomvattend akkoord te komen. Nochtans is het dringend. Ten laatste nu maandag moet een beslissing vallen over de reconversie van de Ford-stie in Genk, een belangrijk symbooldossier voor Limburgers Zuhal Demir (N-VA) en Wouter Beke (CD&V). Ook andere belangrijke vergunningsaanvragen liggen door de onzekere situatie al enige tijd stof te vergaren, zoals projecten van Ineos, Evonik en de Oosterweelverbinding.

Ondanks de tijdsdruk bleek een omvattend akkoord ook dit weekend onmogelijk. Bij gebrek aan steun van haar coalitiepartners voor een omzendbrief, grijpt bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) noodgedwongen naar een zogenaamde 'ministeriële instructie' om tijdelijk voor de nodige rechtszekerheid te zorgen. Dit in afwachting van een definitief stikstofkader, waarvoor de deadline opschuift naar 'eind dit jaar'.

Soepeler voor industrie dan voor landbouw

Concreet krijgen de lokale overheden vandaag nieuwe instructies in de bus voor het afleveren van vergunningen. Ze mogen opnieuw uitbreidingen van bedrijven goedkeuren tot het definitieve stikstofbeleid wordt afgeklopt. Belangrijk is dat de bijkomende stikstofuitstoot bij de uitbreiding beperkt blijft. In de richtlijnen staat bovendien dat administraties uitbreidingen in de landbouw strenger moeten beoordelen dan in de industrie- of transportsector.

De industrie- en de transportsector kunnen rekenen op een soepelere drempel. Als de stikstofbelasting stijgt met minder dan 1 procent van wat het natuurgebied aankan, kan de administratie een vergunning toestaan. Voor het plaatsen of het verlengen van de vergunningen voor de intensieve veeteelt en mestverwerking mag er evenwel geen negatief effect zijn op de omliggende natuur.

Dat er voortaan weer vergunningen uitgereikt kunnen worden, is goed nieuws voor de economie. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert opgelucht dat de vergunningenstop is afgewend. 'De impasse in het stikstofdossier zette tal van belangrijke investeringsprojecten op de helling. Dat kunnen we ons niet veroorloven, zeker niet in deze belangrijke maanden waarin de relance zich op gang trekt', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Diepe kloof niet weg

Maar het tijdelijke akkoord verdoezelt dat er nog altijd een diepe kloof gaapt binnen de Vlaamse regering. De splijtzwam is de strengere aanpak van de landbouw. Demir wil de boeren de teugels strak aanspannen, omdat de sector goed is voor 70 procent van de binnenlandse stikstofneerslag op natuurgebieden. Maar dat stuit op verzet van Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) en de Boerenbond, die de landbouwers willen beschermen.