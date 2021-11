Vlaamse regering krijgt busproblemen buitengewoon onderwijs niet opgelost

Meer dan twee maanden na de start van het schooljaar blijft het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen worstelen om de meest kwetsbare leerlingen op een goede manier op school te krijgen. In sommige gezinnen start de schooldag daardoor om 5.30 uur 's ochtends.

Menswaardig

Rit van 2,5 uur

De helft van de bevraagde scholen geeft aan dat hun eerste leerling al voor 6.30 uur op de bus zit. Bij ruim negen op de tien is dat voor 7 uur het geval. 'Dat vertaalt zich in lange reistijden: 44 procent van de leerlingen (minstens 8.000 kinderen) zit 's ochtends meer dan een uur op de bus. Voor 6 procent van de leerlingen (ongeveer 1.000 in totaal) is dat volgens de scholen langer dan 2,5 uur voor een enkele rit', klinkt het.