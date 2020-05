Vlaamse regering lanceert win-winaandeel

Om kmo’s van kapitaal te voorzien lanceert de Vlaamse regering het fiscaal vriendelijke win-winaandeel. De bestaande win-winlening wordt opgepompt.

Terwijl de coronacrisis veel bedrijven in geldnood brengt, stond er in België nooit zoveel geld op spaarboekjes als vandaag: 283,7 miljard euro. Al jaren proberen de verschillende overheden met fiscale stimuli - of koterijen - meer particulier geld naar de economie te leiden, maar door corona is er op korte termijn aanzienlijk meer cash nodig.

In Vlaanderen bestaat sinds 2006 de win-winlening, een instrument waarbij je tot 50.000 euro kan lenen aan een bevriende kleine ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. Vorig jaar leenden kmo's 62,5 miljoen euro van vrienden en familieleden. In totaal zijn er op dit moment 19.000 win-winleningen geregistreerd.

Wie voor maximaal 75.000 euro aandelen koopt in een kmo van een vriend of familielid krijgt vijf jaar lang een fiscale korting van 2,5 procent.

De Vlaamse regering trekt nu de grensbedragen op. 'Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000. Een bedrijf kan met de win-winlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen. De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht. De overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40 procent', zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Bij een faillissement kan de ontlener dus 40 procent van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

Waardevermeerdering

Maar Vlaanderen lanceert ook een nieuw instrument: het win-winaandeel. Dat wil zeggen dat particulieren aan dezelfde voorwaarden kunnen intreden in het kapitaal van een kmo, coöperatieve of burgerinitiatief: een fiscaal voordeel van 2,5 procent per jaar voor vijf jaar op een inleg van maximaal 75.000 euro.

Het belangrijkste verschil is dat je geen maandelijkse inkomsten geniet, maar daartegenover staat dat je profiteert van de mogelijke waardevermeerdering van een bedrijf. Ook bestaande, kleine aandeelhouders van een kmo kunnen met dat mechanisme bijkopen. Werknemers van het bedrijf of de partner van de bedrijfsleider kunnen niet deelnemen.