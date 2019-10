Vlaamse regering legt laatste hand aan begroting

'We hebben de begrotingstabellen. Ze liggen in een map op mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven.’ Die woorden Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), uitgesproken op een diner van de website Doorbraak, botsten op veel ergernis bij de oppositiepartijen.

Vorige week weigerde de regering-Jambon duidelijkheid te verschaffen over de begroting. Het parlementaire debat over de beleidsverklaring ging door zonder cijfers, zelfs al lagen die volgens Jambon op zijn bureau. Hij wilde dat het debat over de ‘inhoud’ ging, de cijfers zijn voor volgende week.