Vlaamse regering stelt 3M in gebreke

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt 3M in gebreke wegens de PFOS-vervuiling. Zowel de Amerikaanse als de Belgische vestiging krijgt deurwaarders over de vloer. 'Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen met middelen, meer informatie en manieren om de sanering aan te pakken', zegt Demir.

Dinsdagavond gingen deurwaarders langs bij de 3M-vestiging in Zwijndrecht met een formele ingebrekestelling, vernam De Tijd. Daar hebben ze in naam van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geëist dat 3M met middelen over de brug komt om de vervuilde gronden in Zwijndrecht te saneren. Ook de 3M-hoofdzetel in Minnesota en Amerikaanse bestuurders als vicepresident milieuzaken Rebecca Teeters en CEO Michael Roman krijgen binnenkort deurwaarders over de vloer.

3M is in Vlaanderen al maanden verwikkeld in een vervuilingsschandaal, nadat De Tijd had bekendgemaakt dat PFOS in de bodem en het grondwater in Zwijndrecht was aangetroffen. Het chemiebedrijf produceerde dat schadelijke goedje tot begin jaren 2000. Onlangs kwam ook aan het licht dat het bedrijf jarenlang zonder vergunning FBSA in de Schelde loosde.

Uit eigen beweging

In onderhandelingen met het kabinet-Demir weigerde 3M vooralsnog uit eigen beweging omwonenden en landbouwers rond de Zwijndrechtse site te vergoeden of zijn saneringsplicht van grondwater en bodem te erkennen. Om die reden schakelde de minister van Omgeving een versnelling hoger. 'Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen met middelen, meer informatie en manieren om de sanering aan te pakken', zegt Demir. Door te kiezen voor de rechtstreekse confrontatie groeit de kans dat het Amerikaanse moederbedrijf wil bewegen in het dossier, is de inschatting.

Demir put inspiratie uit een gelijkaardige vervuilingszaak in Minnesota uit 2010, toen 3M instemde met een minnelijke schikking. Het bedrijf betaalde 850 miljoen dollar aan schadevergoedingen en saneringskosten. Met de powerplay van deurwaarders die langsgaan bij enkele Amerikaanse bestuurders en de hoofdzetel hopen haar advocaten dat 3M ook voor Vlaanderen een schikkingsvoorstel doet.

Onderzoekscommissie

De halsstarrige houding van de 3M-top in de parlementaire onderzoekscommissie afgelopen vrijdag leidde tot frustratie in de Vlaamse regering. Op de vraag of 3M vrijwillig aan de kosten van de sanering zou bijdragen of wacht tot een rechter het bedrijf verplicht, wilde Teeters geen antwoord geven. 'I will not answer your question', was de vaak gehoorde repliek die middag.

De 3M-delegatie weigerde in het Vlaams Parlement zelfs haar verantwoordelijkheid in de vervuilingszaak te erkennen. De verplichting tegen 1 oktober met een schikkingsvoorstel over de brug te komen, dient dan ook een ander doel. Toont 3M de bereidheid te betalen, dan erkent het de facto zijn verantwoordelijkheid voor de vervuiling.

Juridisch geschut

Volgens Demir bestaat geen twijfel over de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Publieke documenten na de procedures in Amerika stellen dat 3M Company en 3M Belgium al decennia op de hoogte zijn van de productie en verspreiding van PFOS. Maar het bedrijf in Zwijndrecht liet na de overheid, de werknemers en de omwonenden daarover te informeren.