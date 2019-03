Vlaamse regering strenger voor overbemesting

De Vlaamse regering dient dinsdag een nieuw mestactieplan in het Vlaams Parlement in, waarin ze voor 400.000 hectare velden strenger wordt voor overbemesting.

De Vlaamse regering heeft vrijdag zonder veel ruchtbaarheid een akkoord bereikt over een nieuw mestactieplan. Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Koen Van Den Heuvel bevestigt dat de tekst dinsdag wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

Voor de Vlaamse regering was het mestactieplan twee decennia geleden de ultieme verzoening tussen natuur en landbouw. Door de intense landbouw en veeteelt kwam op Vlaamse velden te veel mest in de grond die niet door planten werd opgenomen, waardoor uiteindelijk het grondwater, beken en rivieren werden vervuild met nitraat.

De Europese nitraatrichtlijn en de uitvoering daarvan in mestactieplannen moesten daaraan verhelpen. Om de vier jaar stelt de Vlaamse regering een nieuw mestactieplan op.

Editie zes is nu klaar. Een eerste versie is nog klaargestoomd door Schauvliege en in het Vlaams Parlement voorgesteld, maar er was nog onenigheid tussen de N-VA en CD&V over de laatste details. Daardoor was twijfel gerezen of het nog zou lukken voor de verkiezingen. In die zin is het plan een opsteker voor minister Koen Van Den Heuvel. Het Vlaams Parlement moet de tekst nu bespreken.

Vier gebieden

Volgens De Standaard, die dinsdag over het plan berichtte, is de nieuwigheid in het nieuwe plan dat Vlaanderen wordt ingedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de gemiddelde nitraatconcentratie. In sommige gebieden zijn de doelstellingen al bereikt. In andere worden landbouwers verplicht om minder te bemesten.

Vergeleken bij de versie die Schauvliege aan Europa had voorgelegd, is het plan ook nog aangescherpt. Het areaal dat de zwaarste maatregelen krijgt opgelegd, is groter geworden. In totaal krijgt 400.000 hectare strengere voorwaarden dan in het vorige Mestactieplan.