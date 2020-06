Vlaamse regering verlengt coronapremies

Hoewel de horeca maandag weer op gang komt, is er nog een groep bedrijven die nog altijd niet mag heropstarten. Het gaat om de welnesszaken, pretparken, bioscopen, discotheken en publieke zwembaden. Ook sommige marktkramers kunnen nog niet starten, omdat op markten in open lucht nog afstandsrestricties gelden. Zij krijgen 160 euro per werkdag, zolang de verplichte sluiting blijft gelden, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Laatste ingreep

Veel groter wordt wellicht de groep bedrijven die wel weer open mag, maar de omzet niet ziet terugkeren naar de niveaus van vroeger. Aan die ondernemingen geeft de Vlaamse regering een tweede compensatiepremie. Een voorwaarde is dat hun omzet in een maand met meer dan 60 procent naar beneden duikt. De compensatiepremie bedraagt 2.000 euro, wat een derde minder is dan de eerste compensatiepremie. Het is de laatste acute ingreep van de Vlaamse regering om de eerste schok van de coronacrisis te temperen, zegt Crevits.