Vlaamse regering voert nieuwe steunmaatregel in voor zwaar getroffen bedrijven

Bedrijven die de laatste drie kwartalen van 2020 zware omzetverliezen leden, krijgen extra steun. Die kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor Vlaamse bedrijven die het afgelopen jaar een uitzonderlijk zwaar omzetverlies leden. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zaterdag aangekondigd op de persconferentie van de Vlaamse regering.

Nu al kunnen bedrijven een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme, dat verlengd wordt tot eind februari. Bedrijven die verplicht moeten sluiten of door corona een omzetverlies van meer dan 60 procent lieten optekenen, kunnen 10 procent van hun omzet uit dezelfde periode vorig jaar krijgen als steun. Er geldt een plafond van 60.000 euro per anderhalve maand.

Crevits wil die plafonds nu optrekken voor de zwaarst getroffen bedrijven. 'Het gaat om bedrijven die in de laatste drie kwartalen van vorig jaar heel zwaar getroffen zijn', zei Crevits. 'Ik verwijs in het bijzonder naar de evenementensector. In die sector zit enorm veel menselijk kapitaal. Wij zijn wereldtop in de organisatie van grote events en het is echt cruciaal dat die bedrijven niet kapot gaan.'

Vlaams arbeidspotentieel

Ondernemingen die van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90 procent omzetverlies hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Voor bedrijven die meer dan 70 procent omzetverlies hebben geleden, kan de steun oplopen tot 1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal werknemers. Voor bedrijven met meer dan 90 procent omzetverlies, kan die tot 2 miljoen euro oplopen. Daar worden wel de al uitgekeerde premies van afgetrokken.