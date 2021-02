Vlaamse regering vreest Europese CO2-plannen

De Vlaamse regering is bezorgd dat de Europese C02-plannen de koopkracht van de Vlaamse gezinnen schaden én de bedrijven met een extra concurrentiehandicap opzadelen.

De Vlaamse regering maakt zich zorgen over de Europese plannen om het systeem van uitstootrechten uit te breiden. In dat systeem wordt een plafond gezet op de toegelaten CO2-uitstoot. Vervolgens wordt het recht om te vervuilen onder dat plafond geregeld via verhandelbare uitstootrechten.

Die 'cap and trade' bestaat al voor de zware industrie en de energiesector, maar de Europese Commissie is van plan het uit te breiden naar bijvoorbeeld de transportsector of verwarming van huizen.

De Commissie polste al bij de EU-landen hoe ze tegenover die plannen staan. Uit het Vlaams antwoord, dat De Standaard kon inkijken, blijkt dat er reserve bestaat.

'De Vlaamse regering is bereid om over alles na te denken,' reageert het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), 'maar we hebben momenteel nog heel wat bezorgdheden. Er zijn enkele duidelijke rode lijnen die niet kunnen worden overschreden. Zo moeten onder andere de inkomsten van de genomen maatregelen terugvloeien naar de lidstaten en mogen de competitiviteit van onze bedrijven en de koopkracht van onze inwoners niet worden aangetast.'

Klimaatfactuur

De Vlaamse regering maakte eerder al duidelijk dat ze de ambitieuzere klimaatdoelen van de Europese Unie maar aanvaardt als de factuur niet te zwaar oploopt.

