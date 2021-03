Vlaamse regering werkt scenario's uit voor helft minder stikstof

De Vlaamse regering gaat ook per sector, zoals voor de landbouw, stikstofscenario's laten uitrekenen.

De Vlaamse regering geeft zichzelf enkele maanden de tijd om te berekenen wat werkt om de stikstofneerslag met de helft te verminderen en hoe hard zo'n maatregelen aankomen voor de landbouwers, de industrie en het transport.

Hoe kan Vlaanderen tegelijk vermijden dat de bodem door stikstof wordt vergiftigd, dat landbouwers in armoede vervallen, de industrie en de transportbedrijven in problemen komen én niemand nog zeker kan zijn over een milieuvergunning?

Dat is de opdracht waar de Vlaamse regering zich moet aan zetten sinds de Raad voor Vergunningenbetwistingen eind vorige maand weigerde de Vlaamse regels voor stikstof toe te passen, omdat die te laks en onwetenschappelijk zijn. Te veel stikstof vervuilt niet alleen de lucht, maar als het door regen neervalt ook de bodem.

De Vlaamse regering bevestigt nu haar doelstelling dat tegen 2030 de stikstofneerslag in waardevolle natuurgebieden met de helft moet dalen. Die neerslag komt nu voor de helft van stikstof dat uit het buitenland komt aanwaaien. Van de andere helft komt drie kwart van de landbouw.

Ook lokaal

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt nu de opdracht scenario's uit te werken. Er komt vooreerst een plan voor heel Vlaanderen. Daarnaast worden plannen per sector opgemaakt, zoals voor de landbouw, de industrie en het transport. Ook voor regio's met veel vervuiling komen er plannen, zoals de regio op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en Noord-Oost-Limburg.

Alle inspanningen hebben als doel een volledige vergunningenstop, zoals in Nederland, te voorkomen Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Voor al die scenario's worden vervolgens de milieueffecten onderzocht, zodat duidelijk moet worden wat nodig is om tegen 2030 de helft minder stikstof in de bodem te krijgen.

Armoede

Daarnaast brengt de regering ook de sociaal-economische impact van al die scenario's in kaart. Minister Demir zegt dat ze daarover in overleg gaat met de landbouwers, de industrie en de andere belanghebbenden. Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) zei daarover dat het stikstofbeleid geen landbouwers in de armoede mag doen storten.

Het resultaat van beide oefeningen wordt vervolgens in een openbaar onderzoek gegoten, zodat iedere Vlaming de mogelijkheid tot inspraak krijgt. Dat moet de 'robuustheid' van het plan ten goede komen, zegt Demir.

Overleg met Nederland

Aangezien de helft van de stikstof in de grond uit Nederland komt, zal de Vlaamse regering ook overleg voeren met de Nederlandse regering die na de verkiezingen van volgende week aantreedt.

De Vlaamse regering heeft de ambitie voor de zomer - daarmee wordt doorgaans de Vlaamse feestdag van elf juli bedoeld - de knoop door te hakken. 'Alle inspanningen die geleverd worden hebben als doel een volledige vergunningenstop, zoals in Nederland, te voorkomen en rechtszekerheid te garanderen voor alle sectoren', zegt Demir.

Die opdracht stelt zich ook op dit moment al. De Vlaamse regering heeft daarom aan de gemeenten, steden en provinciebesturen gevraagd om de regels niet meer toe te passen die de Raad voor Vergunningenbetwistingen in vraag stelt. De facto gaat het dan over de regel die zegt een onderzoek naar de milieu-effecten niet nodig is als een nieuw project de uitstoot met minder dan vijf procent zou doen stijgen.