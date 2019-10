Vlaamse regering wil af van ambtenarenstatuut

De Vlaamse overheid wil het ambtenarenstatuut afbouwen en nieuwe medewerkers alleen nog aanwerven via een klassiek arbeidscontract. Dat staat in het regeerakkoord, dat De Tijd kon inkijken.

De Vlaamse regering wil het ambtenarenstatuut afbouwen. Wie voor de Vlaamse overheid werkt, moet dat doen via een klassiek arbeidscontract, zoals in een gewoon bedrijf.

Dat staat in het luik 'bestuurszaken' van het regeerakkoord en slaat dus niet op onderwijs. De regering zegt dat de beslissing om 'af te stappen van de eenzijdige benoeming' zal worden genomen 'in overleg met de vakorganisaties'.

Op termijn wil de regering dat iedereen die voor de overheid werkt, dat doet via een klassieke arbeidsovereenkomst. 'Ondertussen werken we de verschillen weg tussen de statutaire en contractuele personeelsleden op het vlak van de ziekteregeling waarbij we principieel het contractuele stelsel als uitgangspunt nemen', staat in het regeerakkoord.