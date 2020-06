Vlaamse regering wil eengemaakte premie voor renovatie

‘Bij mijn aantreden vroeg ik aan mijn administratie me een overzicht te bezorgen van alle renovatiepremies. Ik verwachtte een A4’tje, maar kreeg een heel boek in handen. Dan versta ik dat mensen liever een nieuwe keuken installeren dan hun huis renoveren’, zegt Demir.

Uniek loket

'Zo willen we renteloos lenen mogelijk maken voor wie zijn huis energetisch renoveert. Veel mensen durven die stap niet te zetten, omdat er een kluwen aan premies is en mensen niet meer weten waar ze precies recht op hebben. Daarom wil ik een uniek loket, met een eengemaakte renovatiepremie.’

‘Door oude woningen te renoveren slaan we twee vliegen in een klap, want de uitstoot van gebouwen daalt en we vermijden het aansnijden van nieuwe ruimte. Verharding is een belangrijke factor in de droogteproblematiek. Ook mijn ambitie om deze legislatuur 4.000 hectare extra bos bij te planten, kan die mee verhelpen.’