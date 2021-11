Vlaamse regering wil gaskraan dicht voor nieuwbouw

Open VLD wil vanaf 2023 verbieden dat in nieuwbouwwoningen nog een gasaansluiting wordt aangelegd. Ook CD&V is daar voorstander van, maar mikt op 2025. Voor de N-VA is zo'n snelle invoering van het gasverbod een horrorscenario.

De Vlaamse regering hoopt woensdag een akkoord te bereiken over de inspanningen die ze wil doen om de CO2-uitstoot tegen 2030 terug te dringen. Dat moet onder meer gebeuren door bij de aankoop van een woning renovatie te verplichten en via een versnelde elektrificatie van het wagenpark. De Vlaamse liberalen voegen daar nog een opvallende ingreep aan toe. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) wil dat nieuwbouwwoningen alleen nog fossielvrij verwarmd worden. Al vanaf 2023, vernam De Tijd.

Concreet wil dat zeggen dat in nieuw gebouwde appartementen of huizen niet meer met aardgas verwarmd mag worden. Met zo'n verbod zou tegen 2030 een half miljoen ton minder CO2 uitgestoten worden. In Nederland is fossielvrij verwarmen in nieuwbouwprojecten al sinds 2018 de regel.

Coalitiepartner CD&V schaart zich achter het idee, dat Somers zondag al op tafel legde, maar mikt op een invoering in 2025. De N-VA is minder enthousiast. De Vlaams-nationalisten schieten het gasverbod niet af, maar een invoering in 2023 of 2025 is voor hen veel te snel.

Warmtepomp

Open VLD en CD&V hopen dat veel gezinnen met het gasverbod voor nieuwbouw voor een warmtepomp zullen opteren. 'Na de voorstellen voor renovatie is het logisch ook naar nieuwbouw te kijken. Dat is net het meest gepaste moment voor een investering in een warmtepomp', luidt het. Overschakelen naar een stookolieketel zal niet kunnen, want die is vanaf 2022 verboden voor een nieuwbouwwoning.

Een gasverbod zou een stevige omwenteling zijn in de manier waarop de Vlaming zijn huis verwarmt. Maar 2 procent van de huizen wordt verwarmd met een warmtepomp. Van de ruim 38.000 nieuwbouwwoningen die vandaag worden gebouwd, heeft amper een vijfde zo'n pomp, blijkt uit een recent klimaatadvies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Daarin vraagt de SERV het beleid een warmtepompgolf in gang te zetten. Dat is volgens het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners een 'snelle en kostenefficiënte' oplossing voor het klimaat. De plaatsing van warmtepompen is anders dan warmtenetten of de totaalrenovatie van huizen op korte termijn realiseerbaar.

Prijs is struikelblok

Het wordt voor de regering evenwel zaak om een warmtepomp, die draait op elektriciteit, financieel aantrekkelijker te maken. De SERV berekende dat verwarmen met een warmtepomp jaarlijks ongeveer 2.700 euro kost, tegenover bijna 1.800 euro voor aardgas.

Om de aantrekkelijkheid van een warmtepomp te verhogen wil de regering een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas bewerkstelligen. In de eerste plaats moeten de lasten op de gasfactuur hoger. Dat kan door in navolging van het federale niveau een cliquetsysteem in te voeren: als de gasprijzen dalen, kan dat gecompenseerd worden via hogere Vlaamse heffingen. Met die meeropbrengst zou de regering bepaalde bijdragen uit de elektriciteitsfactuur kunnen schrappen om elektriciteit goedkoper te maken. Daarnaast moet bijkomende steun de aantrekkelijkheid van een warmtepomp in de hand werken.

Vorige maand gaf de Vlaamse regering al een schot voor de boeg in de lastenverschuiving. Vanaf juli 2022 verdwijnen de subsidies voor wie in een nieuwbouwproject een gasaansluiting installeert. Tegelijk werden heffingen in de elektriciteitsfactuur geschrapt, zodat die voor een gemiddeld gezin op jaarbasis 50 euro lager uitvalt.

Renovatieplicht

Een belangrijk deel van de klimaatinspanningen in Vlaanderen lijkt zo uit de vastgoedsector te moeten komen. Eerder lanceerde minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al een renovatieplicht. Vanaf 2023 zouden mensen die een woning met een EPC-label E of F kopen, die moeten renoveren naar een EPC-label D. De drie coalitiepartners zijn voor die maatregel, op voorwaarde dat die gekoppeld is aan extra premies. Zo circuleerde het idee om gezinnen die renoveren een renteloze lening van 50.000 euro op 25 jaar te geven.

De voorbije dagen schudde vooral Open VLD aan de klimaatboom. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters opperde eerst de kilometerheffing nieuw leven in te blazen, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever torpedeerde dat voorstel meteen.