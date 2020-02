Vlaamse regering wil jaarlijks 11.000 Vlamingen extra aan het werk

Wie ziek is, geen diploma heeft, thuis blijft voor de kinderen of een migratie-achtergrond heeft, wordt harder aangespoord aan het werk te gaan.

Om dat te doen zal de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) anders werken. 'Vroeger was de filosofie van de VDAB om te strijden tegen de werkloosheid', zegt Unizo-topman Danny Van Assche, die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voorzit. 'Nu wordt de opdracht vacatures van bedrijven in te vullen.'

Doelgroepen

Het gaat om jongeren zonder een diploma, die niet in opleiding zijn of in contact met de VDAB; de 130.000 Vlamingen die ziek zijn en niet langer een arbeidscontract hebben; Vlamingen met een leefloon, van wie een op de vijf uitstroomt naar werk; en Vlamingen die thuis blijven om voor kinderen en ouderen te zorgen, en misschien in de professionele zorgsector vacatures kunnen invullen. Bij die vierde groep gaat het vaak om mensen met een migratie-achtergrond.