Vlaamse regering wil sneller onteigenen

Wie onteigend wordt, zal de onderhandelingen met de overheid over de prijs niet eindeloos kunnen laten aanslepen. Dat staat in de beleidsplannen van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering is van plan onteigeningen sneller te laten verlopen. Dat meldt ze in haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken, die is ingediend bij het Vlaams Parlement. In zo'n document leggen ze de grote lijnen van hun beleid uit.