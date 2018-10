Vlaamse regering zet dossier Thermae Palace on hold

Geen enkele kandidaat krijgt toestemming van de Vlaamse regering om het befaamde maar vervallen hotel Thermae Palace in Oostende te renoveren. De Koninkljke Gaanderijen worden wel snel aangepakt.

Het beschermde monument uit 1933 is in slechte staat, maar de pogingen om een oplossing te vinden voor de renovatie van het thermenhotel en de Koninklijke Gaanderijen zitten in een ware impasse.

De stad Oostende, de eigenaar van het gebouw, kan het geld voor de renovatie echter niet op tafel leggen. Daarom besliste de burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) ruim twee jaar geleden om een constructie op poten te zetten waarbij alles gerestaureerd zou worden zonder dat de Oostendse belastingbetaler er 1 euro voor zou moeten betalen.

De Vlaamse regering besloot om samen met Oostende een openbare procedure op te starten voor de toewijzing van het Thermae Palace. Er dienden zich drie kandidaten aan: uitbater Mark Vanmoerkerke in een eerste fase en later de Mechelse bouwgroep Willemen en de Britse groep CHB Red.

Om allerlei redenen is het project echter nog steeds niet toegewezen, door de impasse waarin het verzeild geraakte in Oostende. Dat deed Vanmoerkerke besluiten zelf beperkt te investeren in het gebouw.

Beslissing

Intussen grijpt de Vlaamse regering in, door vrijdag te besluiten het project aan geen enkele kandidaat toe te wijzen. Dat maakte minister-president Geert Bourgeois (N-VA), tevens minister van Onroerend Erfgoed, vrijdag bekend.

'Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten het doel van het project, namelijk het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling geven die het verdient, niet behalen', klinkt het in een mededeling van de regering.

Alternatief

Er ligt wel een alternatief op tafel voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen die deel uitmaken van het gebouw. 'Vlaanderen zal voor die restauratie een erfgoedpremie toekennen aan de stad. De Vlaamse regering erkent daarmee expliciet de nood om de huidige staat van dit beschermd erfgoed aan te pakken,' vervolgt Bourgeois.

Dat is nodig, want de gaanderijen zijn in verval. Al meermaals vielen betonstukken uit het plafond. Er gebeurde in 2012-2013 een proefrestauratie van de Koninklijke Gaanderijen, gefinancierd door Oostende met middelen uit het Vlaamse Sociaal Impulsfonds. De verdere aanpak voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen vloeit voort uit de bevindingen en resultaten van deze proefrestauratie.