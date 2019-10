Vlaamse regering zet mes in RSZ-kortingen

De regering-Jambon trekt de leeftijdsgrens voor de doelgroepenkorting op van 55 naar 58 jaar. Die besparing van 300 miljoen werd in de laatste onderhandelingsuurtjes afgeklopt. De regering bespaart ook op de kinderbijslag.

Pas maandag gunt minister-president Jan Jambon (N-VA) het parlement inzage in de begrotingstabellen van zijn nieuwe centrumrechtse regering. Over de uitgaven is al veel verklapt, naar het gros van de besparingen blijft het voorlopig raden.

Vlaanderen wordt een beetje van het subsidie-infuus gehaald. Gwendolyn Rutten voorzitster Open VLD

In een interview met De Tijd onthult Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vandaag dat ‘Vlaanderen een beetje van het subsidie-infuus wordt gehaald’. De hakbijl wordt daarbij niet bovengehaald, zegt ze. ‘Maar het is niet verkeerd alles eens door te lichten en te bekijken of alles nog efficiënt en gerechtvaardigd is.’ Dat geldt niet alleen voor de subsidies aan het middenveld, maar ook die aan de bedrijven, luidt het.

Enige navraag in de Vlaamse meerderheid leert dat onder andere de doelgroepenverminderingen van gewezen minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in het vizier komen.

KORT KORT Bedrijven die laag- en middengeschoolde jongeren en 55-plussers aanwerven, kunnen een RSZ-korting krijgen. Voor oudere werknemers wordt die leeftijdsgrens opgetrokken naar 58. De korting voor middengeschoolden dooft uit.

Momenteel krijgen bedrijven nog een forse korting op hun sociale bijdragen als ze 55-plussers en laag- en middengeschoolde jongeren aanwerven. Wie een werkloze 55-plusser in dienst neemt, kan een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdragen op het brutoloon krijgen. Voor oudere werknemers die al in dienst zijn, bedraagt de korting 600 euro voor mensen tot 60 jaar en 1.500 euro voor zestigplussers.

Daar wordt nu het mes in gezet. De RSZ-korting voor middengeschoolden dooft uit. Voor de oudere werknemers wordt de leeftijdsgrens opgetrokken van 55 naar 58 jaar. ‘Dat zal stapsgewijs gebeuren en in nauw overleg met de sociale partners’, valt bij de meerderheid te horen.

Pensioenhervormingen

De filosofie achter de maatregel is dat de RSZ-korting voor ouderen mee moet evolueren met de reële situatie op de arbeidsmarkt. Door de pensioenhervormingen op federaal niveau zijn er steeds meer 55-plussers aan het werk. Dus wordt het budget beter aangewend voor werknemers die al een stuk ouder zijn.

Toch is er iets vreemds aan de besparing. Ze valt samen met het flexibeler maken van de doelgroepenvermindering. Die hervorming zou erop neerkomen dat ook tegenover de aanwerving van werknemers die buiten de doelgroepen vallen een RSZ-korting moet kunnen staan. Dat is met name het geval als het gaat om mensen die heel ver van de arbeidsmarkt staan.

In de meerderheid wordt niet verhuld dat de twee beslissingen tegenstrijdig kunnen klinken. ‘De beslissing om de leeftijdsgrens op te trekken werd pas tijdens de laatste uurtjes van de onderhandelingen genomen, toen duidelijk was geworden dat de begroting niet in evenwicht raakte.’ Op kruissnelheid moet de maatregel 300 miljoen euro opbrengen.

Kinderbijslag

Ondertussen kon de redactie van De Tijd ook meer details achterhalen over een besparing op de kinderbijslag, waar tot nu toe heel weinig info werd over verstrekt. In het oude systeem van de kinderbijslag - voor kinderen die geboren werden voor 1 januari 2019 - wordt de indexering van de leeftijdstoeslagen gedeeltelijk vertraagd.

Als de kinderbijslag wordt geïndexeerd, zal dat voor de leeftijdstoeslagen voor het derde kind niet meer gebeuren aan 2 procent maar aan 1,5 procent. Op die manier wil de regering-Jambon vermijden dat de kloof tussen het oude systeem en het nieuwe groeipakket groter wordt. In het nieuwe groeipakket krijgt elk kind hetzelfde bedrag, ongeacht hoeveel broers of zussen er zijn.

Gisteren werd ook duidelijk dat de partij Groen al een deeltje van de begrotingscijfers kon achterhalen. Het gaat om een investering van liefst 417 miljoen euro in landelijke gemeenten. Zij krijgen volgend jaar 31 miljoen euro, waarna dat bedrag oploopt tot 63 miljoen euro in 2021, 90 miljoen euro in 2022, 109 miljoen euro in 2023 en 124 miljoen euro in 2024. Die centen moeten gemeenten helpen hun natuur te vrijwaren.